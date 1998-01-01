Turkish Airlines собирается начать в августе летать в шесть городов России

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить авиасообщение с шестью городами России в начале августа. «Спустя некоторое время мы вернулись в небо. В результате нашей кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения мы готовы предложить гибкие возможности для путешествий с соблюдением новых правил безопасности», — говорится в заявлении перевозчика.

Авиакомпания сообщает, что планирует начать совершать с 1 августа по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа — по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, с 5 августа — по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

«Сейчас Turkish Airlines занимаются аннуляцией авиабилетов с вылетами из РФ в июле. Они, безусловно, надеются на возобновление авиасообщения, поэтому ставят рейсы в августе. Однако нет никакой гарантии, что самолеты полетят. Возможно, что-то решится после сегодняшнего телефонного разговора президентов Турции и России», — сообщил между тем «Интерфаксу» источник в туриндустрии.

По его словам, авиакомпания увеличила частотность и нацелилась на август потому, что рассчитывает с 15 июля попасть в список Минтранса и Росавиации для возобновления авиасообщения.

«Турция, ОАЭ готовы принимать российских туристов, несмотря на то, что у нас ежедневно выявляется 6 тыс. заболевших коронавирусом. Это беспрецедентный момент, поскольку порог для нас – 2 тыс. человек в сутки, и пока мы его не достигнем – многие страны не готовы к взаимному открытию границ», — пояснил он.

Напомним, что вице-премьер Татьяна Голикова заявила 10 июля, что правительство России ведет подготовку к возобновлению авиасообщения с другими странами. Предполагается, что это будет происходить на основе "принципа взаимности" и только с теми государствами, где благополучная эпидемическая обстановка. Переговоры предполагается начать 15 июля.

В свою очередь, Росавиация направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется.

Между тем, по сообщению сайта Кремля, вчера Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, переговоры прошли по инициативе турецкой стороны. В повестке дня были как глобальные международные вопросы, так и отдельные темы, которые касаются двухстороннего сотрудничества РФ и Турции.

В частности, президенты обменялись мнениями по перспективам возобновления туристических обменов «по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации». При этом Турция выразила готовность оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

/TOURBUS.RU