Финляндия не откроется для россиян, как минимум, до августа

Несмотря на то, что страна Суоми наряду с рядом других государств мира оказалась в «списке Роспотребнадзора» среди рекомендованных для потенциального «открытия», «правительство Финляндии приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, т. е. границы с Россией, до 11 августа 2020 года», - говорится в сообщении дипмиссии страны от 10 июля.

При этом уже с 13 июля финские власти существенно расширили список направлений для поездок: в него вошли Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Греция, Мальта, Германия, Словения, Словакия, Венгрия, Швейцария и Лихтенштейн.

Кроме того, без ограничений разрешены перемещения между Финляндией и Кипром, Ирландией, Андоррой, Сан-Марино и Ватиканом, а также поездки финнов в Норвегию, Данию, Исландию и страны Балтии.

Что же касается России, министр внутренних дел Суоми Мария Охисало четко выразилась, что «ограничения сохраняются, поскольку они необходимы из-за серьезной угрозы коронавируса».

Вместе с тем Александра Шахнович, специалист по продвижению продаж VisitFinland в России, выступая в ходе круглого стола «Новые форматы зарубежного отдыха в эпоху после пандемии», организованного на площадке Академии АТОР, заявила о том, что «турбизнесу Финляндии очень не хватает туристов из России» и «мы ждем открытия границ».

По ее словам, в Финляндии абсолютно вся инфраструктура туризма уже работает, включая даже SPA-отели и аквапарки. «При этом сами объекты размещения, к примеру, могут вводить какие-то отдельные ограничения, - поясняет она. – К примеру, в некоторых отелях не работает общая сауна или вводится ограничение на число посещений бассейна, устанавливается особый порядок использования шкафчиков и пр. Требования по безопасности соблюдаются жестко и безусловно».

Однако массовые мероприятия разрешены с определенными ограничениями с 1 июля, вовсю ходят паромы и прогулочные суда, открыта резиденция Санта-Клауса и доступна часть перелетов за рубеж.

«В Финляндии выработаны очень четкие принципы снятия ограничений на поездки в другие страны, - констатирует Александра Шахнович. – Если за последние 14 суток в той или иной стране фиксируют менее 8 случаев заражения вирусом на 100 тыс. человек (в крайнем случае рассматривается критерий 10 человек на 100 тыс. жителей), возможно рассмотрение вопроса об открытии границы. И в следующий раз он будет рассматриваться в Финляндии 27 июля».

При этом Finnair, к примеру, уже анонсировал начало полетов в Петербург с 1 августа, однако состоятся ли они – все еще большой вопрос. «Автобусное сообщение также возобновится, как только будет принято соответствующее решение», - пояснила эксперт.

Увы, но никакой конкретики по выдаче россиянам новых виз, к примеру, пока тоже нет. «Россия по-прежнему остается для Финляндии одним из наиболее приоритетных с точки зрения туризма рынков, - заверила Александра Шахнович. – Мы любим и ждем российских туристов, однако финны привыкли доверять своему правительству, и нам всем придется немного подождать».

/TOURBUS.RU