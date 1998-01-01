Четверть россиян готовы отправиться на отдых за границу

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провёл опрос на своём сайте, в котором приняло участие более 2700 респондентов. Путешественники поделились своими настроениями относительно будущих поездок и готовности лететь за границу. Участникам опроса предложили оценить собственную готовность отправиться сейчас за рубеж по двум параметрам: морально и по деньгам.

Как сообщается, две трети опрошенных (67%) отметили, что морально готовы к путешествию за границу. При этом 27% могут позволить себе зарубежную поездку, а 40% такой возможности не имеют: они морально готовы поехать за границу, но им не на что путешествовать.

Совсем не готовы пока отправиться за границу 21% респондентов: они планируют провести свой отпуск в России. Ещё 7% могли бы позволить себе поехать в какую-то другую страну, но не готовы к этому морально, так как у них есть некоторые опасения относительно таких путешествий сейчас.

Оставшиеся 5% респондентов пока не определились, готовы ли поехать за границу: они предпочитают дождаться, пока другие слетают туда и поделятся своими отзывами.

Итоги опроса: «Готовы ли вы вообще лететь за границу (морально или по деньгам)?»

27% — Да, готов и по деньгам, и морально

7% — По деньгам готов, а морально — нет. Есть опасения

40% — Морально готов, но не на что путешествовать

21% — Нет. Планирую отпуск в этом году провести в России

5% — Пока не решил. Подожду, когда другие слетают и поделятся отзывами.

Ранее сервис путешествий Туту.ру провел опрос на сайте и выяснил, готовы ли туристы заменить заграничный отпуск отдыхом внутри страны. Своим мнением поделились две тысячи человек.

Итоги опроса: «Вы рассматриваете отпуск внутри страны вместо поездки за границу»?

17% — да, с радостью поеду к морю;

14% — да, позитивно отношусь к идее переключиться полностью на внутренний туризм;

23% — да, буду отдыхать в России, но только из-за невозможности улететь за границу;

46% — нет, я принял решение отказаться от поездок куда-либо на отдых в этом году.

Как показал опрос, треть готовы переключиться на внутренний туризм. 17% из них с радостью поедут на курорты Краснодарского края, к морю, а 14% — в целом, позитивно относятся к отпуску внутри страны.

23% признались, что будут отдыхать в России, но только из-за невозможности улететь за границу. А чуть меньше половины опрошенных (46%) не готовы променять отдых на заграничных курортах на местные пляжи. Они решили, что лучше уж совсем никуда не ездить в этом году.

/TOURBUS.RU