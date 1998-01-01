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13 июля
Четверть россиян готовы отправиться на отдых за границу
Аналитический центр сервиса Туту.ру представил нашему порталу результаты опроса почти трех тысяч потенциальных туристов
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провёл опрос на своём сайте, в котором приняло участие более 2700 респондентов. Путешественники поделились своими настроениями относительно будущих поездок и готовности лететь за границу. Участникам опроса предложили оценить собственную готовность отправиться сейчас за рубеж по двум параметрам: морально и по деньгам.
Как сообщается, две трети опрошенных (67%) отметили, что морально готовы к путешествию за границу. При этом 27% могут позволить себе зарубежную поездку, а 40% такой возможности не имеют: они морально готовы поехать за границу, но им не на что путешествовать.
Совсем не готовы пока отправиться за границу 21% респондентов: они планируют провести свой отпуск в России. Ещё 7% могли бы позволить себе поехать в какую-то другую страну, но не готовы к этому морально, так как у них есть некоторые опасения относительно таких путешествий сейчас.
Оставшиеся 5% респондентов пока не определились, готовы ли поехать за границу: они предпочитают дождаться, пока другие слетают туда и поделятся своими отзывами.
Итоги опроса: «Готовы ли вы вообще лететь за границу (морально или по деньгам)?»
Ранее сервис путешествий Туту.ру провел опрос на сайте и выяснил, готовы ли туристы заменить заграничный отпуск отдыхом внутри страны. Своим мнением поделились две тысячи человек.
Итоги опроса: «Вы рассматриваете отпуск внутри страны вместо поездки за границу»?
Как показал опрос, треть готовы переключиться на внутренний туризм. 17% из них с радостью поедут на курорты Краснодарского края, к морю, а 14% — в целом, позитивно относятся к отпуску внутри страны.
23% признались, что будут отдыхать в России, но только из-за невозможности улететь за границу. А чуть меньше половины опрошенных (46%) не готовы променять отдых на заграничных курортах на местные пляжи. Они решили, что лучше уж совсем никуда не ездить в этом году.
/TOURBUS.RU
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