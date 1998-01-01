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13 июля
Венгрия «передумала» пускать российских туристов
Обрадовавшее туроператоров вчерашнее заявлениe венгерского посольства оказалось ошибочным
Вчера посольство Венгрии в Москве опубликовало насвоей странице в сети Facebook сообщение об "открытии границ для россиян с 15 июля". В сообщении говорилось о том, что Венгрия с указанной даты разрешает въезд из России не только гражданам Венгрии и членам их семей, но также и лицам, не имеющим гражданства страны. Однако сегодня утром пост был удален.
Сегодня АТОР получил разъяснение консульства Венгрии, в котором говорится, что правительство Венгрии решило изменить с 15 июня лишь правила въезда на территорию страны, «которые касаются санитарных условий». «Все ранее опубликованные условия и ограничения остаются неизменными», - подчеркнули в дипмиссии. Это означает, что речь о возобновлении туристического обмена с Россией пока не идет.
В то же время, как сообщает «Интерфакс», Венгрия со среды, 15 июля, наоборот, вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах. Об этом сообщила администрация премьер-министра Виктора Орбана.
Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин. То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.
К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны. Украина и Румыния, а также Россия отнесены к "желтой" зоне. Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.
В Венгрии, население которой составляет около 10 млн человек, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 4 тыс. 234 случая заболевания COVID-19 и 595 связанных с ним смертей. В воскресенье сообщалось о пяти новых случаях заражения.
Напомним, что Венгрия приостановила выдачу туристических виз в России с 16 марта до особого распоряжения. Также страна вошла в список 13 стран, с которыми Роспотребнадзор считает возможным возобновить авиасообщение на первом этапе.
По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне совершили в Венгрию более 200 тыс. туристических поездок (+15%).
/TOURBUS.RU
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