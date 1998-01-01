Новости Татьяна Голикова: Переговоры о возобновлении международного авиасообщения могут начаться уже 15 июля Вице-премьер российского правительства рассказала журналистам о критериях, по которым планируется выбирать страны для возобновления полетов

В ходе брифинга, прошедшего в столице в минувшую пятницу, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переговоры о возобновлении международного авиасообщения в России предполагается начать уже в ближайшую среду. "Что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения, то мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры", — сказала вице-премьер. Г-жа Голикова добавила, что "одновременно каждые две недели мы будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе тех критериев, которые я сейчас озвучила, и, естественно, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которым у нас возобновляется международное авиасообщение". Вице-премьер Татьяна Голикова также назвала критерии, после выполнения которых может быть возобновлено авиасообщение с зарубежными странами. Первый критерий — это показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения. Второй — среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней. И третий — показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу (показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции). . Российские авиационные власти, добавила Голикова, должны будут провести переговоры с иностранными властями, "чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и какие готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией". При этом для россиян, которые будут возвращаться вывозными рейсами из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, может быть сохранен 14-дневный карантин, однако при наличии отрицательного теста на коронавирус карантин будет отменен, сообщила вице-премьер. "Что касается вывозных рейсов, которые, судя по всему, ещё какое-то время будут у нас сохраняться, несмотря на значительное количество граждан, которое РФ уже вывезла из зарубежных стран, для этих граждан в соответствии с поручением оперативного штаба также планируются некоторые изменения карантинного режима. В странах, где эпидситуация неблагополучна и граждане оттуда приезжают, может быть сохранён 14-дневный карантин", — сказала она. При этом она отметила, что "если граждане не имеют теста на COVID-19, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор. Если граждане имеют отрицательный тест на COVID-19, то тогда они могут следовать до места своего жительства. Это вот пока такие подходы". Приезжающие в Россию иностранные граждане в свою очередь вместо помещения на двухнедельный карантин должны будут предоставить результаты ПЦР-теста или свидетельство, что они переболели коронавирусной инфекцией, заключила Татьяна Голикова. /TOURBUS.RU

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