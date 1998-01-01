|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 июля
Татьяна Голикова: Переговоры о возобновлении международного авиасообщения могут начаться уже 15 июля
Вице-премьер российского правительства рассказала журналистам о критериях, по которым планируется выбирать страны для возобновления полетов
В ходе брифинга, прошедшего в столице в минувшую пятницу, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переговоры о возобновлении международного авиасообщения в России предполагается начать уже в ближайшую среду.
"Что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения, то мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры", — сказала вице-премьер.
Г-жа Голикова добавила, что "одновременно каждые две недели мы будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе тех критериев, которые я сейчас озвучила, и, естественно, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которым у нас возобновляется международное авиасообщение".
Вице-премьер Татьяна Голикова также назвала критерии, после выполнения которых может быть возобновлено авиасообщение с зарубежными странами.
Первый критерий — это показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения. Второй — среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней. И третий — показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу (показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции).
.
Российские авиационные власти, добавила Голикова, должны будут провести переговоры с иностранными властями, "чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и какие готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией".
При этом для россиян, которые будут возвращаться вывозными рейсами из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, может быть сохранен 14-дневный карантин, однако при наличии отрицательного теста на коронавирус карантин будет отменен, сообщила вице-премьер.
"Что касается вывозных рейсов, которые, судя по всему, ещё какое-то время будут у нас сохраняться, несмотря на значительное количество граждан, которое РФ уже вывезла из зарубежных стран, для этих граждан в соответствии с поручением оперативного штаба также планируются некоторые изменения карантинного режима. В странах, где эпидситуация неблагополучна и граждане оттуда приезжают, может быть сохранён 14-дневный карантин", — сказала она.
При этом она отметила, что "если граждане не имеют теста на COVID-19, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор. Если граждане имеют отрицательный тест на COVID-19, то тогда они могут следовать до места своего жительства. Это вот пока такие подходы".
Приезжающие в Россию иностранные граждане в свою очередь вместо помещения на двухнедельный карантин должны будут предоставить результаты ПЦР-теста или свидетельство, что они переболели коронавирусной инфекцией, заключила Татьяна Голикова.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72