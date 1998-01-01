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13 июля
Ассоциация туроператоров просит не допустить принятия нового варианта изменений в туристическое законодательство
В письме на имя Вячеслава Володина и Дмитрия Медведева подробно разъясняется, почему новые поправки губительны для турбизнеса
Как сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России, организация обратилась с официальными письмами к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить принятия во втором чтении проекта федерального закона о единой информационной системе электронных путевок.
В АТОР полагают, что проект документа, сформированный Комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи ко второму чтению , во-первых, коренным образом отличается от законопроекта, принятого в первом чтении, а во-вторых, вносит кардинальные изменения в работу всех туроператоров без исключения.
В письме указывается, что текст, принятый Госдумой в первом чтении, был полностью переписан. Так, теперь законопроектом внедряется организация, дублирующая функции объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» и даже отчасти Ростуризма. Эта организация, если следовать законопроекту, в свою очередь, учреждает очередной, третий фонд, в который туроператоры всех сфер деятельности могут принять решение отчислять средства от каждого реализованного тура.
«Создание единого общего фонда для туроператоров выездного, внутреннего и въездного туризма является абсолютно непроработанным решением и не может выноситься для рассмотрения на законодательном уровне», – считают в АТОР.
При этом де-факто новый законопроект предлагает по сути финансировать выплаты и эвакуацию туристов в случае банкротств туроператоров по выездному туризму за счет туроператоров сферы внутреннего туризма, чья деятельность является наиболее безрисковой.
При этом, отмечается в письме, ключевым отличием нового гарантийного фонда от существующих являются цели, на которые могут быть израсходованы накопленные в нем средства.
Законопроект устанавливает, что только часть средств будет затрачиваться на эвакуацию и финансирование расходов туристов в случаях неисполнения туроператором обязательств перед туристами. Остальные денежные средства гарантийного фонда могут направляться на реализацию инвестиционных проектов, но каких – не уточняется. Помимо того, что данная схема работы непрозрачна, в т.ч. в части финансов, она, по сути, вводит налог на выезд за пределы страны для клиентов туроператоров, «что в период падения доходов населения и бизнеса после эпидемии коронавируса однозначно не будет поддержано российскими гражданами».
Резкую критику всего отраслевого сообщества вызывает и то, что новая система электронных путевок, согласно законопроекту, становится платной, с не определенным размером такой платы. При этом размеры взносов за работу в системе и в новый гарантийный фонд до настоящего времени неизвестны, а значит, сборы могут увеличиваться в любой момент.
Кроме того, сам объем затрат для туроператорского рынка на внедрение системы по предварительным оценкам будет исчисляться миллионами рублей, - отмечается в письме.
«Туроператорам в ближайшие два года предстоит преодолевать кризис и исполнять обязательства перед сотнями тысяч туристов, не воспользовавшимися своими турами из-за ограничений из-за коронавируса. Поэтому недопустимо в этот кризисный период вводить новые механизмы регулирования отрасли, которые несут значительную финансовую нагрузку на бизнес», – подчеркивается также в обращении АТОР.
«Мы убеждены, что недопустимо рассматривать законопроект во втором чтении. Абсолютно новый текст законопроекта должен быть внесен в Госдуму в соответствии с установленными процедурами и рассматриваться как новый законопроект, с первого чтения. Также считаем необходимым проработать все нововведения с туроператорским сообществом, чтобы не исключить принятия заведомо неисполнимого закона, ущемляющего права всех участников туристической отрасли», – заключают авторы письма.
/TOURBUS.RU
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