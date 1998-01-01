Ассоциация туроператоров просит не допустить принятия нового варианта изменений в туристическое законодательство

В письме на имя Вячеслава Володина и Дмитрия Медведева подробно разъясняется, почему новые поправки губительны для турбизнеса

Как сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России, организация обратилась с официальными письмами к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить принятия во втором чтении проекта федерального закона о единой информационной системе электронных путевок.

В АТОР полагают, что проект документа, сформированный Комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи ко второму чтению , во-первых, коренным образом отличается от законопроекта, принятого в первом чтении, а во-вторых, вносит кардинальные изменения в работу всех туроператоров без исключения.

В письме указывается, что текст, принятый Госдумой в первом чтении, был полностью переписан. Так, теперь законопроектом внедряется организация, дублирующая функции объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» и даже отчасти Ростуризма. Эта организация, если следовать законопроекту, в свою очередь, учреждает очередной, третий фонд, в который туроператоры всех сфер деятельности могут принять решение отчислять средства от каждого реализованного тура.

«Создание единого общего фонда для туроператоров выездного, внутреннего и въездного туризма является абсолютно непроработанным решением и не может выноситься для рассмотрения на законодательном уровне», – считают в АТОР.

При этом де-факто новый законопроект предлагает по сути финансировать выплаты и эвакуацию туристов в случае банкротств туроператоров по выездному туризму за счет туроператоров сферы внутреннего туризма, чья деятельность является наиболее безрисковой.

При этом, отмечается в письме, ключевым отличием нового гарантийного фонда от существующих являются цели, на которые могут быть израсходованы накопленные в нем средства.

Законопроект устанавливает, что только часть средств будет затрачиваться на эвакуацию и финансирование расходов туристов в случаях неисполнения туроператором обязательств перед туристами. Остальные денежные средства гарантийного фонда могут направляться на реализацию инвестиционных проектов, но каких – не уточняется. Помимо того, что данная схема работы непрозрачна, в т.ч. в части финансов, она, по сути, вводит налог на выезд за пределы страны для клиентов туроператоров, «что в период падения доходов населения и бизнеса после эпидемии коронавируса однозначно не будет поддержано российскими гражданами».

Резкую критику всего отраслевого сообщества вызывает и то, что новая система электронных путевок, согласно законопроекту, становится платной, с не определенным размером такой платы. При этом размеры взносов за работу в системе и в новый гарантийный фонд до настоящего времени неизвестны, а значит, сборы могут увеличиваться в любой момент.

Кроме того, сам объем затрат для туроператорского рынка на внедрение системы по предварительным оценкам будет исчисляться миллионами рублей, - отмечается в письме.

«Туроператорам в ближайшие два года предстоит преодолевать кризис и исполнять обязательства перед сотнями тысяч туристов, не воспользовавшимися своими турами из-за ограничений из-за коронавируса. Поэтому недопустимо в этот кризисный период вводить новые механизмы регулирования отрасли, которые несут значительную финансовую нагрузку на бизнес», – подчеркивается также в обращении АТОР.

«Мы убеждены, что недопустимо рассматривать законопроект во втором чтении. Абсолютно новый текст законопроекта должен быть внесен в Госдуму в соответствии с установленными процедурами и рассматриваться как новый законопроект, с первого чтения. Также считаем необходимым проработать все нововведения с туроператорским сообществом, чтобы не исключить принятия заведомо неисполнимого закона, ущемляющего права всех участников туристической отрасли», – заключают авторы письма.

/TOURBUS.RU