Дубай открылся для российских туристов «со справкой»

Представитель Департамента туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая рассказала туроператорам о ситуации в эмирате и о планах по началу чартерных программ в ОАЭ

Как пояснила в ходе круглого стола «Новые форматы зарубежного отдыха в эпоху после пандемии», состоявшейся на площадке «Академии АТОР», Анна Ястребова, представитель Департамента туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая в РФ, 25 июня в стране завершилась программа дезинфекции и начали работать практически все объекты инфраструктуры, а с 7 июля Дубай официально открылся для туристов, включая российских.

«Власти Дубая подошли к вопросу «открытия» страны очень серьезно, поскольку для нее эта отрасль имеет первостепенное значение, а безопасность граждан и туристов находятся в абсолютном приоритете, - заявила она. - Сейчас вся инфраструктура работает и безопасна для туристов. При этом никаких списков стран, граждан которых здесь не готовы принимать, не вводилось».

Вместе с тем существует, по крайней мере, 4 условия, которые должны выполнить россияне.

В частности, для въезда в страну по прилету необходимо предъявить справку с негативным результатом ПЦР-треста на COVID-19, выданную не позже, чем за 96 часов до визита в Дубай. Кроме того, гостю необходимо заполнить «декларацию здоровья» - анкету (ее выдают на борту самолета), в которой турист подтверждает отсутствие симптомов заболевания, а также иметь при себе полис медицинского страхования, покрывающий лечение COVID-19.

А для того, чтобы своевременно получить необходимую помощь, турист должен скачать специальное приложение с функцией геолокации, которое позволяет отслеживать его перемещения и оперативно связываться с медучреждениями в случае заболевания.

В дополнение к этим четырем пунктам «допуска» в Дубай (справка, «декларация здоровья», страховка и приложение для смартфона) может быть введен в действие и пятый.

«Если по прилету у пассажира обнаружат тревожные симптомы, он должен будет пройти бесплатное тестирование в аэропорту, – поясняет Анна Ястребова. – Если тест окажется положительным - отправят в клинику или обсерватор, пребывание в которых должно покрываться страховкой. Однако еще раз подчеркну тот факт, что россиянам необходимо прибывать в Дубай с уже пройденным тестом на вирус».

При этом она особо отмечает то, что в случае попадания в обсерватор россиянину придется провести на карантине 14 дней (если не окажется соответствующей страховки, пребывание в нем придется оплачивать за свой счет), но «все эти меры предпринимаются исключительно для того, чтобы по-максимуму обезопасить как жителей страны, так и ее гостей».

Анна Ястребова также сообщила о том, что «Россия – приоритетный рынок для ОАЭ, и поэтому мы с нетерпения ждем дня, когда россияне смогут приезжать к нам на отдых, для которого в Дубае сейчас созданы все условия».

По ее словам, между правительствами ОАЭ и России уже идут переговоры об условиях и сроках открытия авиасообщения, однако пока конкретные сроки не называются.«Ситуация быстро меняется и надо внимательно следить за ней», - сказала она.

Что же касается планов на будущее, то, по словам эксперта, ведущие российские туроператоры планируют старт своих чартерных программ в Дубай на октябрь этого года. «Самая главная цель – это обеспечение безопасности», - еще раз подчеркнула Анна Ястребова.

/TOURBUS.RU