ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Израиль представил восемь технологий, которые меняют мир туризма в "эпоху пандемии"

Департамент Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ познакомил наш портал с интересными «антикоронавирусными» технологическими новинками

Как сообщили нам в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, «Одной из последствий глобального кризиса в индустрии туризма явилась назревшая необходимость изменений, которые позволят ей адаптироваться к новой реальности. Несколько израильских компаний разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе».

«Израиль - страна стартапов и инноваций. И я убеждён, что какие-то из новых технологий позволят вернуться нам в мир без границ, когда мы вновь сможем путешествовать без страха за жизнь и здоровье своих близких.

Новое «нормально» - это не изоляция друг от друга, а спокойная жизнь под защитой умных решений», - прокомментировал нам появление новых технологий Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Государства Израиль в РФ.

Вот лишь несколько последних изобретений израильских компаний:

Обнаружение корнавируса за минуту

Управление оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля разрабатывает технологию, которая в течение 1 минуты покажет, заражен ли человек коронавирусом.

С помощью нее можно будет идентифицировать вирусоносителей в аэропорту еще до посадки. Те, у кого тест окажется положительным, не будут допущены на борт рейса. Это защитит здоровье пассажиров и экипажа, а также население страны назначения.

Искусственный «нос», который может чувствовать запах вируса

Технология искусственного носа, разработанная компанией NANOSCENT, позволяет обнаружить молекулы носителей коронавируса. Установка этого устройства в общественных местах поможет обнаружить вирус, что подтвердит, является ли это место безопасным или нет.

Умный робот Temi

Представьте, что вы садитесь в самолет, а вас встречает стюардесса-робот, сопровождающая вас до вашего места. Что, если эти роботы могут поддерживать не только высокий уровень обслуживания, но также гигиену и защищать здоровье экипажа и пассажиров? Что, если мы скажем вам, что этот робот, разработанный компанией Rafael, уже проходит испытания в больницах?

Робот призван заменить часть медицинского персонала в отделениях, лечащих от коронавируса, чтобы защитить здоровье медицинских бригад. Эта технология также может быть использована в аэропортах и гостиницах во время регистрации и проверки безопасности. Может быть, в следующий раз, когда вы зарегистрируетесь, пройдете через охрану или сядете на рейс, вас встретит Temi.

Маска, которую можно долго носить

Не исключено, что пассажиров могут обязать носить маски на протяжении всего полета для защиты здоровья. Если полет продлится десять часов и более, то это сделает ношение маски достаточно сложным. Совместная разработка медицинского центра Meir в Кфар-Сабе, израильской пограничной полиции и израильского подразделения по борьбе с терроризмом (Yamam) привела к созданию новой маски, которая позволит легче дышать во время полетов и длительных поездок.

Маска в настоящее время используется экспериментально в больницах и помогает медицинским бригадам дышать без затруднений.

Тепловизоры

Один из способов обнаружения носителей коронавируса в общественных местах - это проверка температуры тела людей при входе в общественные места. Следующее технологическое решение находится в стадии разработки и позволит проводить тепловизионное сканирование тела больших групп людей одновременно.

Эта технология может быть использована в любом месте, от вестибюлей отелей до входов в туристические достопримечательности. Она была разработана компанией Hikvision в сотрудничестве с HVI Security Solutions.

Ультрафиолетовое излучение, разрушающее коронавирус

Медицинскому Центру Mayaney Ha-Yeshua удалось уничтожить коронавирус в медицинских помещениях с помощью специального ультрафиолетового излучения, которое безвредно использовать даже при длительном пребывании.

Скоро ли изобретение станет использоваться в гостевых комнатах и жилых помещениях? Или, может быть, в общественных местах, таких, как музеи и рестораны? Если да, то данная технология позволит нам продолжать наслаждаться туристическими достопримечательностями, сохраняя при этом наше здоровье.

Диагностика с помощью камеры мобильного телефона

Компания Binah.ai обнаруживает вирус с помощью камеры вашего смартфона или другого гаджета. Загрузив приложение, вы можете пройти тесты, которые контролируют ваш сердечный ритм, насыщение кислородом (SpO2), частоту дыхания и умственное напряжение. И все это со своего смартфона, ноутбука или даже персонального планшета. Технология Binah.ai может обнаружить болезнь с помощью камеры менее чем за две минуты.

Выявление угроз в системах здравоохранения

В сложные времена, требующие соблюдения социального дистанцирования, компания See-True совершенствует существующие процессы поддержания безопасности. Ее автономная программа искусственного интеллекта обеспечивает автоматическое обнаружение угроз для систем здравоохранения, таких, как рентген и компьютерная томография.

После победы в конкурсе Global Healing Solutions Challenge компания была выбрана Всемирной туристской организацией ООН, чтобы помочь мировой туристической индустрии оправиться от последствий пандемии COVID-19.

/TOURBUS.RU