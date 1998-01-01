«Список Роспотребнадзора» «взорвал» туристический рынок

Большой резонанс вызвала вчера публикация одного из недавних документов Роспотребнадзора (письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова от 08.07, направленное в Росавиацию и Минтранс), в котором был обнародован список стран, рекомендованных ведомством для открытия авиасообщения из России на первом этапе. В этот список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство.

Между тем, по инфоромации «Интерфакса», вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вчера вечером заявил, что не располагает информацией о предложениях Роспотребнадзора по списку стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение.

отметил вице-премьер.

Вице-премьер также заметил, что «с пониманием» отнесся к желанию россиян выехать за пределы страны, как и к желанию авиаотрасли возобновить такие полеты. "Но мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан — это самый главный аспект. Поэтому все будет зависеть от эпидемиологической обстановки", — отметил г-н Чернышенко.

Он добавил, что «благодаря четким критериям Роспотребнадзора и профильных министерств открываются те или иные возможности для граждан в зависимости от обстановки, однако за пределами России такой контроль, управляемость и открытость данных обеспечить будет очень сложно».

В свою очередь, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сегодня отметила: «Протокол заседания оперативного штаба существует, письмо Роспотребнадзора есть, Минтранс 6 июля тоже предложил некий список. Значит, работа по возобновлению международного авиасообщения все-таки идет. В протоколе даже есть обнадеживающий пункт, в котором Минтрансу поручено до 13 июля «провести оценку готовности международных аэропортов Российской Федерации к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами». Это с одной стороны.

А с другой – должна же еще быть взаимность всё в том же эпидемическом смысле, то есть «иностранные государства» должны впустить россиян. А вот это от наших министерств и ведомств как-то зависит?»

Как заявили нам в пресс-службе туроператора TEZ Tour, “Подготовленный Роспотребнадзором список стран, с которыми предлагается возобновить авиасообщение на первом этапе, сложно трактовать однозначно.

По состоянию на сегодня, Китай, как и страны ЕС, не готовы принимать российских туристов, а без принципа взаимности восстановление турпотока невозможно. Монголия в свою очередь невходит в список популярных туристических направлений.

Соответственно, из всех предложенных стран только Шри-Ланка и Вьетнам могут быть интересны нашим соотечественникам, но опять же они не входят в список наиболее востребованных направлений у россиян».



В то же время Тарас Демура, генеральный директор «TUI Россия», так прокомментировал нам опубликованный в СМИ документ: «В список, опубликованный в письме,вошли направления, с которыми «TUI Россия» сотрудничает по выездному и въездному туризму. Поэтому сообщение о признании 13 стран соответствующими критериям Роспотребнадзора - радует.

При этом мы рассчитываем, что работа по возобновлению авиасообщения между странами продолжится, и в список безопасных будут включены и другие популярные у россиян туристические направления - Турция, Греция, Кипр, Испания и т.д., где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений, успешно проводится комплекс профилактических мероприятий и нет опасности для здоровья и благополучия туристов».



«Это станет хорошей поддержкой для турбизнеса, который очень сильно пострадал от введенных ограничений, а также даст возможность максимальному числу россиян провести свой отпуск на море, чтобы укрепить здоровье.

Вместимость отельной базы на морских курортах нашей страны - ограничена, а летний сезон короткий, это еще одна причина, почему необходимо в ближайшее время восстановить турпоток на массовых направлениях.

Кроме того, как показала практика, туроператоры,отправляющие организованные группы туристов, в партнерстве с принимающими компаниями способны обеспечить безопасность своих клиентов», - отметил эксперт.

Отметим также, что вчера вечером основатель и руководитель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов на свой странице в "Фейсбуке" указал, что "Письмо это внутреннее, дано в ответ на протокольное поручение короновирусного штаба для оценки стран по критериям индекса заражения из списка, представленного Минтрансом. Список составляется для дальнейшего формирования кандидатов на восстановление авиасообщения.

Никакого отношения к туризму это не имеет, никакого плана и сроков открытия еще нет, и никто ничего не заявлял и не выпускал ( тем более, что Роспотребнадзор таких полномочий не имеет").

/TOURBUS.RU