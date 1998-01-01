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10 июля
«Список Роспотребнадзора» «взорвал» туристический рынок
Туроператоры, представители власти и юристы активно комментируют предложения Роспотребнадзора по началу международного авиасообщения
Большой резонанс вызвала вчера публикация одного из недавних документов Роспотребнадзора (письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова от 08.07, направленное в Росавиацию и Минтранс), в котором был обнародован список стран, рекомендованных ведомством для открытия авиасообщения из России на первом этапе. В этот список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство.
Между тем, по инфоромации «Интерфакса», вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вчера вечером заявил, что не располагает информацией о предложениях Роспотребнадзора по списку стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение.
отметил вице-премьер.
Вице-премьер также заметил, что «с пониманием» отнесся к желанию россиян выехать за пределы страны, как и к желанию авиаотрасли возобновить такие полеты. "Но мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан — это самый главный аспект. Поэтому все будет зависеть от эпидемиологической обстановки", — отметил г-н Чернышенко.
Он добавил, что «благодаря четким критериям Роспотребнадзора и профильных министерств открываются те или иные возможности для граждан в зависимости от обстановки, однако за пределами России такой контроль, управляемость и открытость данных обеспечить будет очень сложно».
В свою очередь, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сегодня отметила: «Протокол заседания оперативного штаба существует, письмо Роспотребнадзора есть, Минтранс 6 июля тоже предложил некий список. Значит, работа по возобновлению международного авиасообщения все-таки идет. В протоколе даже есть обнадеживающий пункт, в котором Минтрансу поручено до 13 июля «провести оценку готовности международных аэропортов Российской Федерации к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами». Это с одной стороны.
А с другой – должна же еще быть взаимность всё в том же эпидемическом смысле, то есть «иностранные государства» должны впустить россиян. А вот это от наших министерств и ведомств как-то зависит?»
Как заявили нам в пресс-службе туроператора TEZ Tour, “Подготовленный Роспотребнадзором список стран, с которыми предлагается возобновить авиасообщение на первом этапе, сложно трактовать однозначно.
По состоянию на сегодня, Китай, как и страны ЕС, не готовы принимать российских туристов, а без принципа взаимности восстановление турпотока невозможно. Монголия в свою очередь невходит в список популярных туристических направлений.
Соответственно, из всех предложенных стран только Шри-Ланка и Вьетнам могут быть интересны нашим соотечественникам, но опять же они не входят в список наиболее востребованных направлений у россиян».
При этом мы рассчитываем, что работа по возобновлению авиасообщения между странами продолжится, и в список безопасных будут включены и другие популярные у россиян туристические направления - Турция, Греция, Кипр, Испания и т.д., где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений, успешно проводится комплекс профилактических мероприятий и нет опасности для здоровья и благополучия туристов».
Вместимость отельной базы на морских курортах нашей страны - ограничена, а летний сезон короткий, это еще одна причина, почему необходимо в ближайшее время восстановить турпоток на массовых направлениях.
Кроме того, как показала практика, туроператоры,отправляющие организованные группы туристов, в партнерстве с принимающими компаниями способны обеспечить безопасность своих клиентов», - отметил эксперт.
Отметим также, что вчера вечером основатель и руководитель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов на свой странице в "Фейсбуке" указал, что "Письмо это внутреннее, дано в ответ на протокольное поручение короновирусного штаба для оценки стран по критериям индекса заражения из списка, представленного Минтрансом. Список составляется для дальнейшего формирования кандидатов на восстановление авиасообщения.
Никакого отношения к туризму это не имеет, никакого плана и сроков открытия еще нет, и никто ничего не заявлял и не выпускал ( тем более, что Роспотребнадзор таких полномочий не имеет").
/TOURBUS.RU
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