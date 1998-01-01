Новости Петербургский туризм обещает быть безопасным Эксперты оценили представленную в Северной столице программу «Петербургское гостеприимство/ Безопасный туризм» и знак Safe Travels

В городе на Неве представили программу «Петербургское гостеприимство/ Безопасный туризм» и знак Safe Travels: участвовать и поддерживать ее намерены члены более чем десяти профессиональных ассоциаций, объединяющих практически все сегменты рынка туризма, гостеприимства и сопутствующих услуг. Как заявила принявшая участие сегодня в онлайн-конференции исполнительный директор Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Вирджиния Мессина, в настоящее время эта организация создала девять протоколов безопасности для разных отраслей (отели, туроператоры, развлечения, MICE и др.), которые «помогут изменить ситуацию к лучшему и позволят людям продолжить путешествовать». «Во многих странах мира к этой программе уже присоединились, и мы очень рады, что Петербург теперь тоже с нами». – подчеркнула она. Говоря о деталях программы «Петербургское гостеприимство/ Безопасный туризм», председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев подчеркнул, что «сегодня рестарт отрасли начинается именно с соблюдения протоколов безопасности». «Нами были разработаны три стандарта безопасности, которые полностью согласованы с Роспотребнадзором (для работы офисов турфирм, коллективных средств размещения и санаторно-курортных учреждений), а кроме того, есть стандарты для транспорта (водного, наземного и пр.) и других сегментов рынка – сейчас в городе создана система, позволяющая полностью обеспечить безопасность гостей, – сообщил г-н Корнеев. - Фактически мы присоединились к программе, которая используется WTTC: эта информация будет полностью открытой и станет публиковаться в первую очередь на официальном сайте Visit Petersburg, где любой желающий, как профессионал, так и гость, может ознакомиться с ее параметрами и выполнением». При этом Сергей Корнеев особо подчеркнул, что, несмотря на жесткость нынешних норм безопасности, параметры петербургской программы, участники которой как раз и станут получать возможность пользоваться знаком Safe Travels, разработаны по принципу «туризм должен быть туризмом, оставаясь отдыхом». «У нас выстроен четкий алгоритм действий по выходу из кризиса с той целью, чтобы убедить гостей в полной безопасности и комфортности отдыха в Петербурге, - заявил он. – Город будет абсолютно безопасным, но по-прежнему гостеприимным!» Оценивая новинку, директор Партнерства туристско-информационных центров НП НАИТО Михаил Ушаков уверенно сообщил, что «Петербург никогда слепо не копирует мировой опыт». «Появление программы «Петербургское гостеприимство/Безопасный туризм» - принципиальное начинание, которое важно не только для сферы гостеприимства Северной столицы, но и для всей России в целом. – считает он. - Ее наличие может стать большим преимуществом, способным привлечь гостей». По его мнению, туризм изменяется, и успех в его развитии будет как раз у тех, кто сумеет быстро адаптироваться к новым условиям. «Петербург еще раз прорубил окно в туристическую Европу и в очередной раз показал способность быть лидером», – резюмировал эксперт. В свою очередь, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма при Торгово-промышленной палате Петербурга Александр Мусихин заявил о том, что «выполнение всех параметров этой программы ускорит открытие офисов туркомпаний, а также возобновление обслуживания экскурсионных групп». «Сейчас одним из первых у туристов появляется вопрос о том, где они могут отдохнуть наиболее безопасно, - считает он. – Появление этой программы – хороший ответ на него. При этом важно, чтобы все заинтересованные в выполнении ее параметров стороны сейчас действовали заодно, стараясь обеспечить как комфорт, так и безопасность гостей Петербурга». /TOURBUS.RU



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