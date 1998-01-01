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10 июля
Туристы потянулись за город
Эксперты комментируют заметные изменения на рынке аренды туристического жилья в нынешнем летнем сезоне
Аналитики «Авито Недвижимость» зафиксировали рекордный уровень спроса на аренду туристического жилья: по их оценке, наблюдается не только полное восстановление этой сферы, но и превышение прошлогодних показателей в начале июля на 43,2%. Причем в приоритете у потенциальных клиентов объекты, находящиеся на природе, - сообщает наш специальный корреспондент.
Южные регионы, традиционно привлекающие путешественников, переживают ажиотажный спрос: общая доля Краснодарского края и Крыма составляет больше 30% от всего интереса жителей страны. Вместе с тем многих интересуют и менее классические варианты для проведения летнего отпуска, включающие самые разные регионы страны. По этому поводу известный петербургский отельер Юнис Теймурханлы вчера уже написал, что «Сочи и Крым забиты». «Мест нет. – констатировал он. - К выходным «встанет» и Питер».
«Внутренний туризм сейчас действительно переживает небывалый спрос. Раньше, при выборе между отдыхом за границей и внутри страны, предпочтение по многим причинам отдавалось первому варианту. Но в этом году ситуация кардинально изменилась и регионы РФ стали приоритетными направлениями для наших соотечественников. – отмечает и Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость». - Мы видим, что владельцы недвижимости не упускают возможности заработать, сдавая жильё в краткосрочную аренду туристам как и во время проведения в России Чемпионата мира по футболу».
Чтобы понять уровень спроса, эксперты интернет-ресурса составили рейтинг топ-20 направлений наиболее популярных у россиян этим летом. Первое, о чем думают россияне, когда планируют отдых в жаркий период - южные города на берегу моря. Именно поэтому Краснодарский край и Республика Крым возглавляют топ самых популярных регионов для туристических поездок - они опережают Москву в 4 и 3 раза соответственно.
Две столицы России, Москва и Петербург, были и остаются приоритетными направлениями для культурного туризма. Однако летний отпуск традиционно ассоциируется и с возможностью отдохнуть вблизи крупных рек и озер. Так, в рейтинг попали регионы, которые славятся своими природными богатствами: Челябинская область с озером Тургояк, Республика Татарстан и Самарская область с Волгой, Волгоградская область с Доном и Волгой, а Иркутская - с озером Байкал.
В сравнении с показателями внутреннего туризма в прошлом году, самый динамичный рост спроса показывает Калининградская область - в 2,3 раза. Кроме нее, в лидерах по динамике спроса Челябинская область (интерес к этому направлению увеличился в 2,2 раза), а также Ленинградская область и Карелия (в 2 раза) относительно показателей спроса по каждому региону в 2019 году.
Что касается доступности регионов по краткосрочной аренде квартир, здесь лидируют Волгоградская и Челябинская области (средняя цена аренды начинается от 1 тыс. рублей за сутки), а в категории загородной недвижимости первенствуют Ростовская и Волгоградская области, а также Ставропольский край, где средняя стоимость аренды стартует от 2 тыс. рублей за сутки.
Как и следовало ожидать, самые дорогие объекты находятся в Москве и Московской области, где посуточная плата за аренду квартиры составляет 1,8-2 тыс. рублей, а загородной недвижимости - 9-14 тыс. рублей в сутки.
Интересно и то, что на Югах (Краснодарский край и Крым) разница между стоимостью аренды квартиры и загородной недвижимости для туристов не так существенна, как в других регионах. Так, если в первом случае средняя цена на посуточную аренду квартир составляет 2 тыс. рублей, а жилье за гордом обходится в 2,5 тыс., в большинстве иных регионов РФ разница составляет 2-5 раз.
Например, в Волгоградской области показатели составляют 1 и 2 тыс. рублей соответственно, в Ленинградской – 1,5 и 5 тыс., а в Московской – 1,8 и 9 тыс. рублей.
/TOURBUS.RU
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