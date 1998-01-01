Новости Туристы потянулись за город Эксперты комментируют заметные изменения на рынке аренды туристического жилья в нынешнем летнем сезоне

Аналитики «Авито Недвижимость» зафиксировали рекордный уровень спроса на аренду туристического жилья: по их оценке, наблюдается не только полное восстановление этой сферы, но и превышение прошлогодних показателей в начале июля на 43,2%. Причем в приоритете у потенциальных клиентов объекты, находящиеся на природе, - сообщает наш специальный корреспондент. Южные регионы, традиционно привлекающие путешественников, переживают ажиотажный спрос: общая доля Краснодарского края и Крыма составляет больше 30% от всего интереса жителей страны. Вместе с тем многих интересуют и менее классические варианты для проведения летнего отпуска, включающие самые разные регионы страны. По этому поводу известный петербургский отельер Юнис Теймурханлы вчера уже написал, что «Сочи и Крым забиты». «Мест нет. – констатировал он. - К выходным «встанет» и Питер». «Внутренний туризм сейчас действительно переживает небывалый спрос. Раньше, при выборе между отдыхом за границей и внутри страны, предпочтение по многим причинам отдавалось первому варианту. Но в этом году ситуация кардинально изменилась и регионы РФ стали приоритетными направлениями для наших соотечественников. – отмечает и Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость». - Мы видим, что владельцы недвижимости не упускают возможности заработать, сдавая жильё в краткосрочную аренду туристам как и во время проведения в России Чемпионата мира по футболу». Чтобы понять уровень спроса, эксперты интернет-ресурса составили рейтинг топ-20 направлений наиболее популярных у россиян этим летом. Первое, о чем думают россияне, когда планируют отдых в жаркий период - южные города на берегу моря. Именно поэтому Краснодарский край и Республика Крым возглавляют топ самых популярных регионов для туристических поездок - они опережают Москву в 4 и 3 раза соответственно. Две столицы России, Москва и Петербург, были и остаются приоритетными направлениями для культурного туризма. Однако летний отпуск традиционно ассоциируется и с возможностью отдохнуть вблизи крупных рек и озер. Так, в рейтинг попали регионы, которые славятся своими природными богатствами: Челябинская область с озером Тургояк, Республика Татарстан и Самарская область с Волгой, Волгоградская область с Доном и Волгой, а Иркутская - с озером Байкал. В сравнении с показателями внутреннего туризма в прошлом году, самый динамичный рост спроса показывает Калининградская область - в 2,3 раза. Кроме нее, в лидерах по динамике спроса Челябинская область (интерес к этому направлению увеличился в 2,2 раза), а также Ленинградская область и Карелия (в 2 раза) относительно показателей спроса по каждому региону в 2019 году. Что касается доступности регионов по краткосрочной аренде квартир, здесь лидируют Волгоградская и Челябинская области (средняя цена аренды начинается от 1 тыс. рублей за сутки), а в категории загородной недвижимости первенствуют Ростовская и Волгоградская области, а также Ставропольский край, где средняя стоимость аренды стартует от 2 тыс. рублей за сутки. Как и следовало ожидать, самые дорогие объекты находятся в Москве и Московской области, где посуточная плата за аренду квартиры составляет 1,8-2 тыс. рублей, а загородной недвижимости - 9-14 тыс. рублей в сутки. Интересно и то, что на Югах (Краснодарский край и Крым) разница между стоимостью аренды квартиры и загородной недвижимости для туристов не так существенна, как в других регионах. Так, если в первом случае средняя цена на посуточную аренду квартир составляет 2 тыс. рублей, а жилье за гордом обходится в 2,5 тыс., в большинстве иных регионов РФ разница составляет 2-5 раз. Например, в Волгоградской области показатели составляют 1 и 2 тыс. рублей соответственно, в Ленинградской – 1,5 и 5 тыс., а в Московской – 1,8 и 9 тыс. рублей. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка