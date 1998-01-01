Шри-Ланка не спешит открывать границы, но уже увеличивает стоимость визы до ста долларов

В рамках состоявшейся вчера на площадке Академии АТОР онлайн-конференции, г-жа Чатурика Перера, второй секретарь посольства Шри-Ланки в России по торгово-экономическим вопросам, сообщила подробности ситуации на направлении. И они, увы, не порадовали сотни представителей российского турбизнеса, принявших участие в круглом столе «Новые форматы зарубежного отдыха в эпоху после пандемии».

По словам представителя посольства островного государства, Шри-Ланка добилась больших успехов в противодействии пандемии коронавируса благодаря быстрой реакции и высокому качеству медицинской помощи. «Сразу после появления первых случаев заболевания в стране приняли комплексные меры защиты, которые позволили сдержать его распространение на минимальном уровне, - сообщила дипломат. - За вчерашний день, к примеру, на Шри-Ланке зарегистрированы всего три новых случая болезни».

По ее словам, кроме строгого соблюдения обычных мер (соблюдение социальной дистанции, строительство карантинных центров, введение комендантского часа и пр.) были предприняты и шаги по защите туристического бизнеса, а также разработаны эффективные протоколы безопасности. «Все они сейчас уже введены в действие и работают, обеспечивая полную безопасность туристов, – сообщила Чатурика Перера. - С ними может ознакомиться любой желающий: речь идет как о правилах, которые касаются туристов, так и работы туристических компаний. Причем достаточно объемный документ постоянно актуализируется».

Дипломат констатировала: внутренний туризм начал восстанавливаться еще в мае, и в июне, к примеру, в стране уже были открыты национальные парки и объекты дикой природы на условиях соблюдения посетителями всех мер протоколов безопасности. «Однако морские и воздушные границы государства в данный момент закрыты, - сообщила диплома. - Точной информации по поводу времени их открытия пока нет».

При этом она выразила надежду на то, что как только границы откроют, российские туристы, которые в прошлом году прибавили в объемах посещения Шри-Ланки 34%, смогут в полной мере насладиться теми широкими возможностями для отдыха, которые предоставляет эта страна.

Вместе с тем на их пути все же появилось дополнительное препятствие в виде платной электронной визы. Как заявила Чатурика Перера, согласно информации государственного ведомства по развитию туризма, действие виз по прилету временно приостановлено. «Туристы смогут получить электронную визу на сайте – это происходит довольно быстро и затруднений не вызывает, – констатировала она. - В настоящее время этот формат в правительстве страны считают наиболее приемлемым, поскольку он позволяет «отслеживать» туриста и его проживание».

Однако неприятность состоит в том, что вместо прежней суммы электронная виза предполагает оплату визового сбора в размере $100. По словам дипломата, значительное увеличение размера сбора связано с тем, что правительство Шри-Ланки берет на себя расходы по ПЦР-тесту для туриста по его прилету, а также после нахождения гостя в стране в течение пяти дней (для туриста тесты бесплатны, но часть стоимости по их проведению заложена в цены визового сбора). «Как долго сохранится данная величина сбора – пока неясно, – констатировала Чатурика Перера. - Если ситуация будет меняться к лучшему, возможно и изменение стоимости визового сбора».

Что касается пересмотра налоговой политики и, соответственно, изменения стоимости туров в страну, особых надежд по этому поводу тоже нет. По словам эксперта, с одной стороны, пока неизвестно, будут ли распространены налоговые послабления на туроператоров. С другой – из-за последствий пандемии в системе внутреннего туризма поездки предлагаются со скидками и по более низким ценам.

«Однако будет ли эта практика распространена на въездном направлении – неизвестно», – резюмировала Чатурика Перера.

/TOURBUS.RU