В Москве и Новороссийске начали выдавать греческие визы

По мнению туроператоров, пока что с получением греческого Шенгена можно не торопиться

Как сообщает сегодня АТОР, в двух городах России – Москве и Новороссийске, где снято большинство карантинных ограничений, возобновили выдачу туристических виз визовые центры Греции. Визовые центры будут принимать только тех заявителей, которые записались онлайн. Документы на визы в Москве будут приниматься с 9 до 16 часов, в Новороссийске – с 9 до 12 часов. Изменений в перечне документов, требуемых для греческой визы, не произошло.

Как и сообщалось ранее, в визовых центрах введены особые требования по безопасности в связи с пандемией коронавируса.

По сообщению визового оператора GVCW, готовые паспорта будут возвращены через курьерскую доставку с минимальными затратами. В срочных случаях паспорта могут быть получены в визовом центре в Москве с 16:00 до 18:00 и в визовом центре в Новороссийске с 12:00 до 13:00.

Визовый оператор также предупреждает, что в связи со сложившейся ситуацией время обработки заявлений может быть увеличено. Деятельность других ВЦ Греции в РФ, включая Санкт-Петербург, остается приостановленной до дальнейшего уведомления.

По информации пресс-службы туроператора TEZ Tour, на которую ссылается АТОР, россияне могут получить визу для туров с датой вылета с 1 августа и позднее. Эксперты обращают внимание, что при условии сохранения закрытия границ РФ или внешних границ ЕС на запланированные даты поездки, туристам, получившим визу для однократного въезда в Грецию, придется проходить визовую процедуру заново.

По этой причине туроператоры не рекомендуют форсировать подачу документов на греческий шенген до выхода официальной информации об открытии границ РФ и восстановлении авиасообщения со странами Евросоюза, в том числе с Грецией.

«С подачей документов на визу в Грецию пока можно не торопиться. У тех туристов, поездки которых забронированы на сентябрь-октябрь или даже позднее, еще достаточно времени, чтобы оформить визу. Необходимо дождаться ясности в вопросе открытия границ», - подчеркивает и Александр Цандекиди, генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел».

Как отмечают представители TEZ Tour, сейчас компания получает единичные заявки на оформление визы от туристов, даты путешествия которых приходятся на конец августа – начало сентября.

/TOURBUS.RU