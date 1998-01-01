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09 июля
Международное авиасообщение будет открыто в два этапа
В список стран, куда будет восстановлено авиасообщение на первом этапе, могут войти Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия и несколько азиатских стран
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа, список стран для первого этапа подготовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация.
Об этом говорится в протоколе заседания оперативного штаба от 6 июля, который имеется в распоряжении "Интерфакса" и подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Согласно документу, Роспотребнадзор сначала должен разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах, согласовав их с МИД России и Росавиацией. Затем всем заинтересованным ведомствам и "Аэрофлоту" нужно согласовать алгоритм открытия авиасообщения — это Минтранс, Ростуризм, Роспотребнадзор, МИД.
Первичный перечень стран, которые отвечают критериям, должны подготовить в Роспотребнадзоре, Росавиации и МИД и представить согласованные предложения в правительство РФ. Также Минтрансу поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с иностранными государствами и увеличению пассажиропотока.
Срок по этим поручениям уже вышел — в документе стоит дата 8 июля.
Кроме того, в протоколе отмечается, что оперативный штаб согласился с предложением Роспотребнадзора по санитарно-карантинным мерам для россиян, прилетающих в РФ "вывозными рейсами" — это может быть как 14-дневный карантин, так и тестирование на новую коронавирусную инфекцию в зависимости от эпидемической обстановки в стране отправления.
В Минтрансе и Росавиации воздержались от комментариев.
Также «Интерфакс» сегодня сообщает, что Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения из РФ на первом этапе. Туда вошли несколько государств Евросоюза и Азии, сообщил источник в крупной авиакомпании, знакомый с письмом ведомства в адрес Росавиации и Минтранса.
В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство.
В Роспотребнадзоре воздержались от комментариев относительно подлинности документа.
В то же время основатель и руководитель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов на свой странице в "Фейсбуке" сегодня указал, что данный докумет носит сугубо рабочий характер. По его словам, "Письмо это внутреннее, дано в ответ на протокольное поручение короновирусного штаба для оценки стран по критериям индекса заражения из списка, представленного Минтрансом. Список составляется для дальнейшего формирования кандидатов(!) на восстановление авиасообщения.
Никакого отношения к туризму это не имеет, никакого плана и сроков открытия еще нет, и никто ничего не заявлял и не выпускал ( тем более, что Роспотребнадзор таких полномочий не имеет").
/TOURBUS.RU
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