Новости Туроператор «Алеан» начнет возвращать деньги за несостоявшиеся туры уже в середине августа «Алеан» стал первым оператором, который объявил дату начала возврата средств по несостоявшимся турам

Туроператор «Алеан» планирует с 15 августа начать возврат средств своим клиентам за туры, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. В компании решили не пользоваться разрешенной отсрочкой выплат до 31 декабря 2021 года и уже к концу сентября вернуть деньги всем клиентам, - рассказали нам в пресс-службе компании. «Туристический рынок сейчас кипит. И мы прекрасно понимаем, как сильно обеспокоены и туристы, и турагенты, которые не могут предоставить конкретных ответов своим клиентам, - сообщила нам коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах. - Чтобы успокоить обе стороны, мы решили уже в августе начать возвращать средства за отмененные туры. При этом никаких удержаний с нашей стороны не будет. Мы пошли на эти меры, так как, во-первых, появилась финансовая возможность. А во-вторых, потому что нам важно поддерживать репутацию честного и надежного партнера». В компании подчеркнули, что перечислить деньги всем за один день не получится, этот процесс займет месяц-полтора. Но, по прогнозам, уже к концу сентября все платежи пройдут. Деньги за отмененные брони в отелях компания возвращает в полном объеме, а вот отмена или перебронирование авиабилетов будет осуществляться по тарифам авиакомпаний. «Алеан» формирует туры исключительно на базе регулярных авиаперевозок, поэтому туристы самостоятельно выбирают тарифы с соответствующими правилами. Как также сообщили в компании, около 30% клиентов туроператора воспользовались возможностью перенести поездку на другие даты. Несмотря на то, что многие отели еще не сформировали цены на сезон-2021, «Алеан» сообщил, что гарантирует сохранение текущей стоимости, если поездка переносится на год, и сохраняются все остальные ее параметры (количество человек, даты, отель, категория номера и пр.). Кроме того, агентства-партнеры могут использовать задепонированные средства для перебронирования тура на других туристов. Таким образом, одни клиенты получают обратно свои средства, а другие – новую бронь и ситуация разрешается без взаимных претензий. Как подчеркивают в компании, «Алеан» стал первым оператором, который объявил дату начала возврата средств по несостоявшимся турам. /TOURBUS.RU

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