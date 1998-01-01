Рынок труда в туризме: спрос растет, зарплата — нет

Количество вакансий в туристической отрасли города на Неве в начале июля выросло, по сравнению с последними неделями периода самоизоляции на 215% (в 3,2 раза) – об этом свидетельствуют оценки аналитического центра «Авито Работа».

Но и в целом по России в период с 22 июня по 5 июля 2020 года, по сравнению с периодом 18-31 мая текущего года, количество «курортных» вакансий от работодателей увеличилось в 3,5 раза (+236%).

Несмотря на то, что количество вакансий на 17% не дотягивает до показателя за аналогичный период 2019 года, запоздалое открытие туристического сезона характеризуется ростом найма.

Самый большой рост числа вакансий (в 9 раз, на 757%) ожидаемо зафиксирован в Сочи, а на втором месте Москва с семикратным ростом (+587%). Но и менее развитые туристические регионы не отстают: к началу июля почти во всех крупнейших городах России число вакансий в этой сфере увеличилось в 2-4 раза (на 107-280%) по сравнению с концом мая.

Что касается Петербурга, здесь туристическая отрасль пока чувствует себя несколько хуже, чем в других крупных городах. По сравнению с периодом самоизоляции, количество вакансий хотя и выросло на 215% (в 3,2 раза), все еще на 64% меньше, чем в июле 2019 года.

Увы, но это самый большой разрыв с прошлогодними показателями среди крупнейших городов России, поскольку в городе на Неве запрет на деятельность ресторанов и кафе, проведение экскурсий и работу турфирм сохраняется. При этом медленнее всего сфера гостеприимства восстанавливает найм в Сибири. В частности, в Иркутске (+64%), Красноярске (+52%) и Омске (+52%).

«Это лето не самое простое для туристической отрасли, но снятие режима ограничений сделало свое дело, - отмечает Дмитрий Пучков, категорийный менеджер «Авито Работа». - Рынок труда растет, и курортные города ожидаемо лидируют по числу вакансий. С «городским» туризмом ситуация также объяснима: люди не понимают, работают ли музеи и популярные туристические объекты и не спешат, например, в Петербург. Также сказывается непростая экономическая ситуация и опасения за здоровье.

Тем не менее, рост наблюдается и в нетуристических городах. В частности рост идет за счет ресторанного бизнеса и традиционных сезонных подработок».

Что касается заработков в отрасли, то в целом по России зарплаты остались почти такими же, как год назад (+1%). Ранее аналитический центр «Авито Работа» выяснил, что средняя зарплата в России (по всем отраслям) по итогам II квартала 2020 года составила 41,5 тыс. рублей в месяц и выросла примерно у трети специальностей. Однако динамика зарплатных предложений в туризме и ресторанном бизнесе по регионам разная.

В Тюмени и Омске, к примеру, зарплаты уменьшились более чем на 20%, в Иркутске не изменились вообще, а в Саратове даже выросли на 21%.

При этом даже в туристических столицах России доходы в сфере остаются невысокими. В частности, в Москве в начале июля средняя зарплата в отрасли составила 43,2 тыс. рублей в месяц, в Петербурге – 37,5 тыс., а в Сочи – 37,2 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU