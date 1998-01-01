Валентина Матвиенко: «Мы готовы к созданию условий для реализации права наших граждан на выезд за рубеж»

Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия готова к взаимной работе по открытию границ с другими странами, - сообщают федеральные СМИ.

"Ситуация непростая пока и в соседних с нами государствах — и в странах СНГ, и в странах Европы. Они пока сами не определились до конца, кто будет открывать границы, когда, для каких стран. Это процесс, который не может быть ускорен чьей-то волей. Это вопрос санитарно-эпидемиологической обстановки. Сегодня вирус принимает решения — открывать границы или нет", — сказала г-жа Матвиенко журналистам.

По ее словам, это не политический вопрос, а вопрос санитарно-эпидемиологических требований в связи с пандемией коронавируса. Спикер при этом заметила, что далеко не везде ситуация развивается благополучно: "Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу. Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов и российских граждан. Некоторые страны открывают для российских граждан возможность приехать, но при этом вводят ограничение — две недели карантина. Согласитесь, кто поедет из наших граждан в отпуск, чтобы две недели пробыть в другой стране на карантине?" . По ее словам, как только будут созданы благоприятные условия, граждане смогут выезжать в те страны, которые готовы принимать их и с которыми будут достигнуты договорённости. "Как только будут позволять условия, безопасные для здоровья граждан, как только будут сняты жесткие ограничительные меры в других государствах, мы на двусторонней основе готовы к незамедлительному взаимодействию, конструктивному сотрудничеству и созданию условий для реализации права наших граждан выезда за рубеж при понимании необходимости сохранения здоровья наших граждан", — подчеркнула г-жа Матвиенко.

При этом АТОР со ссылкой на свой источник сообщает, что правительство уже поручило профильным ведомствам сформировать перечень стран, с которыми возможно возобновление международного авиасообщения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Помимо эпидобстановки в этих странах, сообщает АТОР, будет важен принцип взаимности. То есть воздушное авиасообщение будет открыто только с теми странами, которые будут готовы принимать россиян. На подготовку такого списка, по экспертным оценкам, уйдет 2-3 недели.

При этом, по мнению АТОР, на данный момент многое указывает на то, что первые регулярные международные рейсы полетят из России в августе. Так, вчера, как сообщал наш портал, аэропорт Шереметьево сообщил о возобновлении работы международного терминала D с 27 июля. Продажи билетов за рубеж у «Аэрофлота» открыты на рейсы с 1 августа.

При этом эксперты считают, что об открытии зарубежных направлений будет объявлено уже в июле. Для того, чтобы заполнить первые рейсы авиакомпаниям необходимо как минимум 3 недели продаж.

Вероятней всего, первыми открытыми станут границы стран СНГ. Это обусловлено и тем, что многие граждане этих стран до сих пор ждут возможности вернуться на родину из России. Если говорить о принципе взаимности, то принимать россиян готовы такие страны, как Турция, Хорватия, Доминикана, Болгария, - отмечает АТОР.

/TOURBUS.RU