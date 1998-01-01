Новости

Международный терминал Шереметьево-D вновь открывается 27 июля

Терминал D был закрыт после того, как в конце марта было ограничено международное авиасообщение

Аэропорт Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D, закрытого в апреле на фоне падения перевозок из-за COVID-19.

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D в полном объеме, начиная с 00.00 Мск 27 июля 2020 года", — сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Также, по ее словам, с 15 июля возобновляется движение поездов расположенного под аэродромом тоннеля, соединяющего южный (D, E, F) и северный (C и B) терминальные комплексы "Шереметьево".

По информации «Интерфакса», терминал D был закрыт 1 апреля после того как Россия 27 марта ограничила международное авиасообщение. Чуть ранее, 20 марта, Шереметьево приостановило работу сразу двух международных терминалов — E и С.

С тех пор внутренние рейсы обслуживались через терминал B, международные, которыми россияне возвращались из-за границы, — через F.

"Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей", — отметила г-жа Захаренкова.

По данным источника "Интерфакса", в первое время после открытия терминал D будет обсуживать внутрироссийские рейсы. Это связано с тем, что терминал B на фоне восстановления перевозок стал работать на грани пропускной способности. Крупнейшие базовые авиакомпании "Шереметьево" — "Аэрофлот", "Россия", Nordwind.

Напомним, что регулярные полеты из РФ за рубеж до сих пор запрещены. На прошлой неделе в Минтрансе заявляли, что говорить о датах возобновления рейсов пока рано, решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

В то же время на этой неделе в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент Владимир Путин также заявил об отсутствии ясности в перспективах открытия зарубежными странами своих границ для российских туристов. "Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут.

И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", — заявил г-н Путин.

/TOURBUS.RU