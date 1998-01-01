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08 июля
Эксперты: «Рост цен на Крым и Сочи неизбежен»
Эксперты туротрасли оценили спрос и загрузку отечественных курортных и экскурсионных направлений на ближайшие месяцы
Россияне, несмотря на расходы, все равно поедут на отдых - в этом выразила уверенность эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
«Спрос на поездки, безусловно, будет, и жители Петербурга, к примеру, уставшие от затяжного карантина и за неимением возможности выехать за границу, все равно поедут на наши курорты», – заявила эксперт.
По ее оценке, в условиях высокой вероятности сохранения запрета на выезд за рубеж жители города на Неве предпочтут поездки на Юга и в ближайшие регионы. «Бронь билетов и отелей на ближайший месяц уже практически закрыта, а степень бронирования услуг превышает 80%, – оценивает она. - Если международный выездной туризм останется недоступным до конца «высокого» сезона, рост цен на Крым и Сочи неизбежен. При этом в ближайшие недели после снятия всех ограничений загрузка отечественных курортов достигнет 100%».
Россиянам, которые ассоциируют свой отпуск не только с летним отдыхом на море, специалист советует обратить внимание на предложения ряда туроператоров и посетить уникальные природные и архитектурные достопримечательности страны.
«Сегодня предлагается масса туристско-экскурсионных продуктов в качестве альтернативы «пляжному» отдыху, – констатирует она. - На Байкал, к примеру, можно поехать по цене от 45 тыс. рублей на семь дней. Если же мы говорим о Калининграде, этот город может стать хорошей альтернативой поездки в Европу: там вы попадёте одновременно и в Германию, и в Чехию, и в Польшу».
По словам эксперта, бюджетным вариантом отдыха для петербуржцев могут стать путешествия по близлежащим к Северной столице регионам. «В Ленобласти, к примеру, есть программа «Русские усадьбы»: петербуржцы могут одним днём посетить прекрасные живописные места, а во многие из усадьб уже водят экскурсии,. – советует Марина Морозова. – А для любителей активного отдыха будет интересен тур «Дорога к Ладоге» – это велотур, сплав и экскурсии».
По ее мнению, одним из самых популярных направлений у горожан остается и Карелия, которая в силу своих широких возможностей вполне способна заменить отдых на море.
Что касается туристического сезона в самом Петербурге, говорить об этом пока не приходится. По мнению заместителя председателя Комитета по туризму Петербурга Наны Гвичия, высказанном в ходе форума «Родные просторы», «полноценно начать деятельность в этой сфере станет возможно не ранее чем через 10 дней». Объясняется это тем, что пока в городе полноценно работают только водные прогулки: многие известные музеи намерены открыться лишь с 15 июля, а запрет на работу турфирм и проведение экскурсий сохраняется.
В результате, по оценке Наны Гвичия, пока загрузка отелей города на Неве, в среднем, не превышает 20%, а турпоток упал на 90%. «Поскольку надежды на то, что туристы-иностранцы вернутся в город этом сезоне у нас практически нет, ставку надо делать на российского туриста, – считает эксперт. - Но в июле ожидать роста турпотока более чем на 5% приходится вряд ли».
Вместе с тем Петербург все равно готовится к приему гостей: Нана Гвичия анонсировала запуск новой программы «Петербургское гостеприимство», а также совместных программ с Ленобластью с той целью, чтобы предложить туристам разнообразные по насыщению пяти - семидневные туры.
Что касается первой, то уже завтра программу «Петербургское гостеприимство», знак Safe Travels и перспективы возобновления работы туристической отрасли в регионе представят несколько экспертов, включая председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.
/TOURBUS.RU
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