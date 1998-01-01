Авиакомпаниям официально разрешили выдавать ваучеры вместо возврата денег

Правительство РФ утвердило постановление, которое узаконивает право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 рейсы.Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации во вторник.

Как сообщает «Интерфакс», документ устанавливает право авиакомпаний в одностороннем порядке изменять условия договора перевозки пассажира или отказаться от его исполнения, а также порядок и сроки возврата денег за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности в РФ, если это повлекло ограничение международного или внутреннего авиасообщения. Как отмечается, такой порядок применяется к договорам, "подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 г. по международным воздушным перевозкам в КНР, с 18 марта 2020 г. — по всем внутренним и иным международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 г". При этом для чартерных рейсов эти правила не действуют. Если пассажир не воспользовался ваучером в течение трех лет с даты отправления его рейса, ему вернут деньги. При этом паассажир может использовать зарезервированную сумму частично или полностью. А если ее не хватает, он может доплатить за новые билеты. При этом перевозчик не может ограничивать пассажира ни в датах полета, ни в его направлениях. Принятие постановления "позволит снять социальную напряженность и повысить устойчивость функционирования авиакомпаний РФ", сообщал Минтранс РФ на этапе подготовки документа.



При этом АТОР сегодня сообщает, что, в отличие от первой версии документа, в окончательном тексте положения появилось обязательство авиакомпании начислять проценты за пользование денежными средствами. Проценты получат только пассажиры, которые так и не воспользовались своим депозитом.

Они начисляются вплоть до дня возврата суммы пассажиру, но не позднее окончания четырехлетнего срока с даты несостоявшегося рейса. Если пассажир воспользовался ваучером для покупки новых билетов, на его депозит проценты не начисляются.

Также, в дополнение к общему правилу о том, что пассажиры смогу вернуть деньги не раньше, чем через три года, в окончательном варианте законопроекта появились и исключения. Так, досрочный возврат средств доступен для некоторых категорий граждан, среди которых инвалиды I и II группы, ветераны войны, лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы, а также лицо, имеющее удостоверение многодетной семьи.

Эти категории граждан могут подать заявление на возврат средств до истечения трех лет, а также до даты воздушной перевозки, указанной в билете. Перевозчик в этом случае возвращает таким гражданам средства в течение 10 дней со дня получения заявления пассажира.

/TOURBUS.RU