Бурятия встретила первый чартерный рейс «TUI Россия»

Первый в истории отечественного туризма чартерный рейс из Москвы с туристами туроператора «TUI Россия» приземлился в минувшее воскресенье в аэропорту Байкал в столице Бурятии – Улан-Удэ, - сообщили нам в пресс-службе туроператора.

Запуску чартерной программы предшествовала большая совместная работа туроператора TUI Россия, Федерального агентства по туризму «Ростуризм», местного турсообщества при активной поддержке администрации Республики Бурятия.

Накануне прибытия в Бурятию первого в истории региона чартерного рейса с туристами руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела в Бурятии рабочие выходные. По итогам визита Зарина Догузова отметила, что Ростуризм намерен заниматься системным развитием туризма на территории республики.

Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» доставил в столицу Бурятии более 160 человек - туристов и представителей турагентств. По традиции борт встречали торжественной водной аркой. В числе первых пассажиров в Бурятию прибыла для знакомства с инфраструктурой и гостиничной отельной базой курортов региона группа представителей туристического бизнеса.

«То, что прибыл чартер – это очень значимо, поскольку нет спроса – нет предложения. И хорошо, что спрос есть и он растёт», - поделился своим мнением Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия. Ранее Алексей Цыденов сообщал, что в республике для гостей подготовлена интересная программа – помимо отдыха на Байкале это посещение Иволгинского дацана - центра традиционного буддизма в России, где можно увидеть мировую реликвию - нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова.

Также в пакетном туре значится посещение общины старообрядцев, семейской деревни Десятниково, официальной признанной одной из самых красивых деревень России. Кроме того, гости увидят Гуннское городище, 33-метрового Будду, Посольский монастырь, побывают в Центре восточной медицины - это единственное в России государственное лечебно-оздоровительное учреждение, в котором лицензированы практики традиционной медицины.

Как рассказал заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко: «Мы совместно с местными туроператорами будем ориентироваться на продолжение чартерной программы на осенний и дальше зимний период».

На сегодня «TUI Россия» предлагает 12 оригинальных экскурсионных программ по Бурятии и Байкалу, для отдыха на озере представлен выбор из более 20 объектов размещения. Что касается популярной у россиян концепции отдыха «Все включено», туроператор реализовал ее в одном из базовых объектов размещения – туркомплексе «Парк Сагаан Морин».

Следующий рейс из чартерной цепочки TUI Россия в Бурятию вылетит из Москвы 12.07 и далее полеты будут выполняться один раз в 9 дней до 22 сентября. Полеты выполняются на лайнере А-320 авиакомпании "Уральские а/л" из Домодедово.

/TOURBUS.RU