Почта станет местом притяжения туристов

Почта России и Комитет по развитию туризма Петербурга подписали соглашение, благодаря которому власти города на Неве надеются улучшить имидж Северной столицы как туристического направления и повысить узнаваемость ее бренда среди потенциальных гостей, - cообщает наш петербургский корреспондент.

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев и директор Макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрий Серебренников.

«Уверен, что создаваемый альянс сильных партнеров позволит городу укрепить позиции на региональном и мировом туристических рынках, − отметил Сергей Корнеев. - Одним из направлений сотрудничества с Почтой России станет интеграция деятельности офисов Городского туристско-информационного бюро в работу ее отделений».

По его оценке, некоторые отделения почты в Петербурге находятся в очень интересных с точки зрения туризма местах, и поэтому «это привлечет дополнительное внимание гостей к тем достопримечательностям и ключевым объектам, которые ранее не были включены в основные туристические маршруты».

В свою очередь, Дмитрий Серебренников подчеркнул, что «Петербург по праву признан одним из красивейших городов в мире». «Чтобы увидеть его своими глазами, традиционно в Северную столицу приезжают миллионы туристов, - сообщил он. - Практически каждый, прибывая в Петербург, заходит на почту для того, чтобы отправить открытку, письмо или небольшую посылку с сувенирами своим родным и близким.

В рамках партнерства с комитетом по развитию туризма мы сможем значительно увеличить ассортимент продукции с символикой нашего города в отделениях почтовой связи».

Кроме того, Почта России и комитет намерены проводить совместные информационные кампании и работать над проектами по развитию туристической инфраструктуры. Важной составляющей сотрудничества станет и продвижение нового мета-бренда. В частности, речь идет о разработке эксклюзивной продукции с символикой города и ее дистрибуция в отделениях почтовой связи и на базе туристических офисов Visit Petersburg.

Возможности для этого действительно есть: консолидированная сеть офисов Visit Petersburg в городе на Неве составляет 12 информационных павильонов, расположенных рядом с основными достопримечательностями Петербурга, а в систему УФПС Петербурга и Ленинградской области входит 13 почтамтов (три из них функционируют на территории города) и 823 отделений, из которых 300 расположены в городе, а 523 - в Ленобласти.

Кроме того, для развития потенциала Петербурга как центра делового и событийного туризма также подписаны соглашения между УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» и СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга».

/TOURBUS.RU