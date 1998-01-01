Почти 90% россиян хотят снова путешествовать, но очень экономно

87% российских путешественников намерены возобновить поездки во второй половине 2020 года. При этом 65% из них готовы отправиться в отпуск, 21% хотели бы навестить родных и близких, 7% предстоит командировка. Такие данные следуют из исследования интернет-сервиса для путешественников Biletix, в котором приняло участие 1980 человек.

«Восстановление спроса на путешествия растёт опережающими наши прогнозы темпами, – отмечает глава Biletix Игорь Константинов. – Объем продаж авиабилетов уже восстановился до 25,1% от показателей аналогичного периода прошлого года, а железнодорожных билетов – с до 23%. При этом мы прогнозировали восстановление до 50% от прошлогодних показателей только к концу года».

Спадающая эпидемия также оказала небольшое влияние и на формат предполагаемых путешествий, следует из результатов опроса. 80% из собирающихся путешествовать туристов не намерены сокращать продолжительность поездки, 90% респондентов в качестве наиболее комфортного транспорта выбрали бы самолёт.

Впрочем, реальные данные бронирований расходятся с высказываемыми намерениями. Доля бронирований авиабилетов в июне с вылетом в августе-декабре 2020 года составила 11% от всех забронированных в июне билетов, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 22%. Средняя глубина бронирований снизилась с 40 до 27 дней.

Самыми популярными направлениями бронирований на вторую половину года в настоящий момент являются Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Барселона и Калининград.

Интернет-сервис Biletix также сравнил ответы туристов до и после волны эпидемии о комфортной стоимости путешествий в расчёте на одного члена семьи. Доля путешественников, готовых тратить более 50 000 рублей на члена семьи, снизилась с 45% до 27%. Соответственно, доля готовых тратить не более 50 000 рублей на путешественника, напротив, выросла с 55% до 73%.

Такие данные следуют из сравнения результатов опросов туристов, проведенных в январе и июне 2020 года с участием более 1 500 человек в каждом опросе.

По-прежнему основной статьёй расхода, на которой российские путешественники готовы экономить, остаётся проживание: 37% российских путешественников готовы пожертвовать комфортом проживания ради экономии. Доля готовых экономить на комфортном перелёте или проезде увеличилась с 16% до 20%, на культурной и развлекательной программе – с 12% до 22%.

При этом доля не собирающихся экономить в путешествии россиян снизилась с 16% до 7%.

/TOURBUS.RU



