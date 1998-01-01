Доминикана открылась для иностранных туристов. По каким правилам они теперь будут отдыхать?

Министерство туризма Доминиканской Республики опубликовало финальные протоколы безопасности, которые должны соблюдаться туроператорами и отелями для обеспечения безопасности туристов. Как напоминает АТОР, Доминикана начала прием иностранных туристов с 1 июля.

Как отметил министр туризма Доминиканы Франсиско Хавьер Гарсия, меры, описанные в протоколах, являются результатом скоординированной работы правительства и организаций из сферы турбизнеса.

В аэропортах Доминиканской Республики сразу при высадке из самолета всем пассажирам будут измерять температуру. При температуре выше +38С и/или наличии других симптомов заболевания, власти аэропорта проведут экспресс-тест на COVID-19 и примут меры для изоляции и лечения пассажира. В аэропортах уже действуют правила, требующие социального дистанцирования и обязательного ношения масок сотрудниками и пассажирами.

Помимо иммиграционных и таможенных карточек, которые заполняются на борту самолета, следующего в Доминикану, пассажирам теперь необходимо будет заполнить и «Медицинское свидетельство путешественника». В этой анкете надо подтвердить отсутствие каких-либо симптомов COVID-19 в течение последних 72-часов и оставить контактную информацию, по которой их можно найти в течение последующих 30 дней (например, адрес отеля, сроки пребывания и пр.).

Туристам по прибытии в отель (на регистрации) будут измерять температуру, каждому нужно будет также подписать санитарную декларацию. Багаж туристов будет продезинфицирован. В отелях при выявлении гостей с симптомами заболевания будут вводиться специальные протоколы для изоляции и ухода за такими туристами, без закрытия всего отеля на обсервацию.

Все сотрудники ресторанов и баров будут проходить иссследование на COVID-19 раз в две недели. Пропускная способность баров будет ограничена 35% от полной загрузки, чтобы гарантировать соц. дистанцию. Гости обязаны носить маску при входе в любое помещение, однако они могут по желанию снять ее, сев за стол. Антибактериальные диспенсеры будут размещены в легкодоступных местах во всех барах.

В ресторанах шведский стол сохранится, но без самообслуживания – для того, чтобы посуда обрабатывалась исключительно персоналом. Туристов будут обслуживать официанты. В ресторанах также введена норма по расстоянию не менее двух метров между столами и ограничение в десять гостей на один стол.

Для ингредиентов и блюд, потребляемых сырыми, будут использоваться пищевые дезинфицирующие средства. Будет проводиться частая дезинфекция всех поверхностей, к которым прикасаются сотрудники или посетители.

Введено обязательное измерение температуры каждого пассажира до посадки на любой экскурсионный транспорт. До и после использования плавсредств и всего оборудования, используемого туристами (лодки, резервуары, маски, весла и т.д.) будет проводиться их тщательная дезинфекция.

На борту будет обязательно поддержание установленной социальной дистанции на протяжении всего пути.

Как сообщает представительство Министерства туризма Доминиканской Республике в РФ, надзор за соблюдением всех этих протоколов осуществляет Министерство туризма и Министерство здравоохранения Доминиканской Республики. Вдобавок к этому в отельном секторе введена дополнительная программа сертификации, которую курирует специально созданный Совет по качеству во главе с Национальной ассоциацией отелей и туризма.

Отметим, что готовятся к приему иностанцев и другие экзотические острова. Так, уже с 1 августа встречать международные рейсы готовы на Сейшельских островах. Правда, пускать поначалу собираются только путешественников из стран с низким или средним уровнем заражения при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за трое суток до приезда.

В свою очередь индонезийский остров Бали откроется для местных жителей с 9 июля, но иностранцев здесь ждут только с 11 сентября.

/TOURBUS.RU



