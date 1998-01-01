Новости Эксперты: Самые пессимистичные прогнозы не оправдались Ведущие эксперты обсудили острые вопросы развития внутреннего туризма в ходе проходящего сегодня онлайн-форума «Родные просторы»

Основным лейтмотивом стартовавшего сегодня форума «Родные просторы», инициированного компанией «Интурист» и проходящего в этом году при информационной поддержке Ростуризма в режиме онлайн, стал яркий акцент на внутреннем туризме. Эксперты уверены: туризм как отрасль, несмотря на отсутствие возможности организовывать отдых россиян за рубежом, постепенно восстановится. При этом крен на туры внутри страны даже пойдет турбизнесу на пользу, поскольку позволит диверсифицировать продукт и максимально «растянуть» сезон, - считают эксперты. В частности, Виктор Тополкараев, генеральный директор туроператора «Интурист», уверен в том, что «внутренний туризм становится палочкой-выручалочкой для отрасли». «Не было бы счастья, да несчастье помогло: Египет или Турция и ранее уже «закрывались», но сейчас ситуация гораздо тяжелее и фактически весь мировой туризм находится в состоянии коллапса, – констатировал он. - Сейчас у нас есть возможность показать нашим туристам, в какой прекрасной, разнообразной и интересной стране мы живем». По его мнению, в настоящее время рынок туризма работает в состоянии большой неопределенности, однако внутри страны уже видны перспективы его развития. «Но выжить мы можем только в том случае, если объединим усилия – надо забыть о корпоративных интересах и действовать сообща для того, чтобы пережить кризис и выйти из него еще более сильными», – заявил эксперт. При этом Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, полагает, что «состояние туризма сейчас, с учетом ситуации, вполне удовлетворительное». «Прогнозы были весьма печальные: многие говорили о том, что около 30% компаний вообще «умрут», – пояснила она. - Однако рынок туризма мобилизовался и выстоял: сейчас он в достаточно стабильном состоянии и он готов работать в дальнейшем». В свою очередь, Сергей Шпилько, почетный президент РСТ, согласился с тем, что «все работают в ситуации максимальной неопределенности». «Никто толком не знает, что будет с курсом валюты, перевозкой и т. д. – отмечает он. - Поэтому говорить о точном прогнозе не приходится: я бы определил вероятность достижения объемов турпотока в нынешнем году в 25-30% от показателей 2019-го, а в лучшем максимальном случае – 60%». Как считает г-н Шпилько, для того чтобы внутренний туризм развивался быстрее, необходимо стимулировать привлечение инвестиций, ориентированных на вложения в инфраструктуру, а также развивать высокотехнологичные новые средства размещения (в частности, глэмпинги и т. д.). «Надо создавать им льготные условия и, в частности, комплексно решать вопрос с землеотводом, - полагает эксперт. - И конечно, необходимо создавать межсезонные турпродкуты, способные «загрузить» отрасль за пределами «высокого» сезона». В рамках дискуссии во время эфира форума «Родные просторы» свои точки зрения высказали и другие эксперты. Так, Алексей Черняк, председатель Госкомитета Республики Крым по туризму, сообщил, что «за май месяц на полуострове потеряли около миллиона гостей, но сейчас спрос очень большой и перевозка практически равна уровню прошлого года». «Скорее всего, к середине июля преодолеем уровень загрузки объектов размещения в 90% и за месяц сможем принять около 1,5 млн отдыхающих, - констатировал он. - Но, несмотря на хороший спрос и благоприятные перспективы, «отыграть» потери по году будет крайне сложно». В свою очередь, Сергей Агафонов, директор сети «МГП», отметил, что «всплеск интереса к продукту внутреннего туризма есть». «Однако для полного восстановления туризма не обойтись без возобновления чартерных международных рейсов. – считает он. - Восстановление будет происходить медленно и, скорее всего, объемы в целом не удастся восстановить ранее 2021 года». А Олег Мельник, глава сети ТБГ и «Горящие туры», подчеркнул, что в условиях закрытых границ и максимального спроса объекты размещения будут стараться «отработать» потери, которые они понесли. «Надо надеяться на то, что они все же поймут свою выгоду от взаимодействия именно с организованным туризмом, - говорит он. - Успех в общем может быть достигнут только в том случае, если усилия всех сторон будут объединены». При этом Алексан Мкртчян, руководитель компании «Розовый слон», сразу же заявил, что «надо выходить и работать – деньги у людей на отдых все-таки есть». По его оценке, рынку сейчас все равно не хватает туров как раз на российские Юга, на которых агенты могут зарабатывать. «Если мы хотим развития внутреннего туризма, уже надо думать о продажах на зиму: если операторы сейчас, а не в сентябре задумаются об этом, все будет в порядке. – резюмировал он. - Зарабатывать можно, если оператор вовремя позаботится о «земле» и выведет на рынок тот продукт, который будет интересен клиенту». /TOURBUS.RU

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