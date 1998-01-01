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07 июля
Круизный сезон на Балтике не состоится, но паромы выходят на новые маршруты
Число отправлений паромов Viking Line между Хельсинки и Таллином этим летом будет больше, чем когда-либо ранее
В то время как из-за влияния пандемии большая часть круизов по Балтике в этом сезоне уже не состоится, основные паромные операторы возобновили пассажирские перевозки. Более того – они предложили клиентам и новые, ранее не использовавшиеся маршруты. Правда, россиянам эти новинки пока остаются недоступны, - сообщает наш петербургский корреспондент.
Несмотря на имеющееся на сайте пассажирского порта «Морской фасад» расписание судозаходов круизных лайнеров, в реальности в Петербург, как и в другие порты Балтики, они до сих пор не прибывают. К примеру, значащиеся в расписании и обещавшие быть в городе на Неве буквально на днях лайнеры находятся сейчас совсем в других морях. Так, Sky Princess - на Кипре, Jewel of the Seas - в районе Малаги, Costa Magica - в районе Бриндизи в Адриатическом море, Norwegian Escape движется между Индией и Шри-Ланкой, а Brilliance of the Seas и вовсе находится на Карибах.
«В ближайшее время заходов круизных лайнеров в наш порт мы не ожидаем», - четко ответили по этому поводу в диспетчерской службе «Морского фасада». Это означает, что круизных лайнеров пока не будет не только в Петербурге, но и в Хельсинки, Таллине, Стокгольме и других портах Балтики.
А вот паромные операторы уже вышли из кризиса. Так, финская Viking Line стала первой в мире компанией, прошедшей проверку аккредитованным классификационным обществом Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) на предмет способности предотвращать риск заражения инфекциями, включая Covid-19. Это наряду с решениями правительств стран Балтики позволило Viking Line со 2 июля возобновить пассажирские круизы на всех паромах между Финляндией, Эстонией, Швецией и Аландскими островами. Причем возвращение оператора на линии оказалось успешным: число отправлений паромов Viking Line между Хельсинки и Таллином этим летом будет больше, чем когда-либо ранее.
«Выходные и отпуск в соседних странах остаются крайне востребованными: мы рассчитываем, что это лето будет для нас особенно жарким, — говорит Кай Таколандер, вице-президент по продажам и маркетингу оператора. - Уверены, что круизы восстановятся очень быстро, а мы сделали все возможное, чтобы круизные путешествия были максимально безопасными для всех».
Примерно в том же ключе восстанавливает маршрутную сеть и AS Tallink Grоup. Мало того, что оператор полностью восстановил движение по привычным маршрутам (в первую очередь на линии Таллинн – Хельсинки), он предложил потенциальным пассажирам и новые.
В частности, с 26 июня по 15 августа на лайнере Silja Serenade он начал выполнять рейсы между Хельсинки и Ригой: в течение всего лета лайнер будет ходить между двумя столицами ежедневно. 6 июля впервые отправился на маршрут из Таллинна в Турку и лайнер Baltic Queen: он будет ходить между городами дважды в неделю в течение трёх недель вплоть до 24 июля. Каждый рейс предусматривает заход в порт Лонгнес на Аландских островах, чтобы предоставить всем пассажирам возможность совершать покупки по системе такс-фри.
«Открытие линии Таллинн – Турку на лето было в списке пожеланий наших пассажиров уже долгое время, а особые рождественские круизы и в предыдущие годы пользовались чрезвычайным успехом, – рассказал по этому поводу председатель совета директоров AS Tallink Group Пааво Ныгене. - Взвесив все "за и против", мы решили предоставить жителям Эстонии возможность отправиться на осмотр достопримечательностей одного из старейших городов Финляндии, а также посетить популярную Страну муми-троллей и исторический курортный город Наантали, а более чем 300 тыс. жителям Турку и его окрестностей - возможность съездить на отдых в Эстонию».
Причем интерес к этому маршруту оказался настолько велик, что руководство оператора уже приняло решение добавить шесть дополнительных рейсов для того, чтобы постараться полностью удовлетворить спрос.
/TOURBUS.RU
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