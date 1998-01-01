В Карелию теперь можно отправиться классом «люкс»

Туроператоры «Скан Тур», «TUI Роccия» и «Интурист» разрабатывают новые программы отдыха и экскурсий в Карелии

С 9 июля туроператор «СканТур» запускает новые однодневные туры «Путешествие в Рускеалу первым классом» на автобусах класса «люкс» от Ecolines.

Европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок, с 8 июля анонсировавшая восстановление регулярных маршрутов в столицу республики Петрозаводск, впервые отправит свои машины в экскурсионный тур в Республику Карелия, - сообщает наш петербургский корреспондент.

«После снятия ограничений, связанных с пандемией, этот турпродукт может стать очень востребованным среди туристов и особенно подойдёт для семейного отдыха, – оценивает перспективы нового маршрута генеральный директор «СканТур» Роман Цветков. - Автобусы оператора безопасны, оборудованы креслами повышенной комфортности, биотуалетами, индивидуальными мультимедийными устройствами с фильмами и играми, что может быть удобным для путешествия с детьми. Это действительно новый уровень сервиса для туристов».

По его словам, раньше экскурсионные туры в Карелию на Еcolines не осуществлялись и «мы станем первыми, кто это внедрит».

«В новом туре «Путешествие в Рускеалу первым классом» у туристов есть возможность предварительно забронировать место в автобусе и провести дополнительный час в горном парке «Рускеала». – поясняет он.

В программу поездки входят трассовая экскурсия с рассказом о Карелии, обзорная по городу Сортавала, а также посещение водопадов Ахвенкоски, горного парка «Рускеала» и экскурсия по нему с местным гидом. Кроме того, у туристов будет свободное время в парке, а также возможность посещения фирменного магазина форелевого хозяйства в городе Лахденпохья.

При этом однодневный тур, который будет стоить около 3 тыс. рублей, займет время с 7 утра до половины двенадцатого ночи - его участников заберут и доставят к одной из станций петербургского метро.

Стоит напомнить, что интерес к Республике Карелия проявляют и на федеральном уровне. Так, глава TUI Россия Тарас Демура на днях сообщил, что в его компании «работа по «раскрутке» Карелии уже активно идет».

Кроме того, большой интерес к региону испытывает и «Интурист»: в настоящее время он предлагает потенциальным клиентам целый спектр туров в республику, включающий экскурсионные, активные и оздоровительные поездки.

Как заявил Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист», «сейчас сложилась очень благоприятная ситуация для того, чтобы операторы могли перераспределить объемы и диверсифицировать турпродукт, включив в него востребованные туры по России.

Чем шире будет спектр таких предложений, рассчитанных на разный вкус и кошелек – тем лучше».

/TOURBUS.RU