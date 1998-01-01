|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
07 июля
В Карелию теперь можно отправиться классом «люкс»
Туроператоры «Скан Тур», «TUI Роccия» и «Интурист» разрабатывают новые программы отдыха и экскурсий в Карелии
С 9 июля туроператор «СканТур» запускает новые однодневные туры «Путешествие в Рускеалу первым классом» на автобусах класса «люкс» от Ecolines.
Европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок, с 8 июля анонсировавшая восстановление регулярных маршрутов в столицу республики Петрозаводск, впервые отправит свои машины в экскурсионный тур в Республику Карелия, - сообщает наш петербургский корреспондент.
«После снятия ограничений, связанных с пандемией, этот турпродукт может стать очень востребованным среди туристов и особенно подойдёт для семейного отдыха, – оценивает перспективы нового маршрута генеральный директор «СканТур» Роман Цветков. - Автобусы оператора безопасны, оборудованы креслами повышенной комфортности, биотуалетами, индивидуальными мультимедийными устройствами с фильмами и играми, что может быть удобным для путешествия с детьми. Это действительно новый уровень сервиса для туристов».
По его словам, раньше экскурсионные туры в Карелию на Еcolines не осуществлялись и «мы станем первыми, кто это внедрит».
«В новом туре «Путешествие в Рускеалу первым классом» у туристов есть возможность предварительно забронировать место в автобусе и провести дополнительный час в горном парке «Рускеала». – поясняет он.
В программу поездки входят трассовая экскурсия с рассказом о Карелии, обзорная по городу Сортавала, а также посещение водопадов Ахвенкоски, горного парка «Рускеала» и экскурсия по нему с местным гидом. Кроме того, у туристов будет свободное время в парке, а также возможность посещения фирменного магазина форелевого хозяйства в городе Лахденпохья.
При этом однодневный тур, который будет стоить около 3 тыс. рублей, займет время с 7 утра до половины двенадцатого ночи - его участников заберут и доставят к одной из станций петербургского метро.
Стоит напомнить, что интерес к Республике Карелия проявляют и на федеральном уровне. Так, глава TUI Россия Тарас Демура на днях сообщил, что в его компании «работа по «раскрутке» Карелии уже активно идет».
Кроме того, большой интерес к региону испытывает и «Интурист»: в настоящее время он предлагает потенциальным клиентам целый спектр туров в республику, включающий экскурсионные, активные и оздоровительные поездки.
Как заявил Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист», «сейчас сложилась очень благоприятная ситуация для того, чтобы операторы могли перераспределить объемы и диверсифицировать турпродукт, включив в него востребованные туры по России.
Чем шире будет спектр таких предложений, рассчитанных на разный вкус и кошелек – тем лучше».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72