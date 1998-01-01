Новости По Северо-Западу России теперь можно путешествовать на «Ласточке» Эксперты оценили возможности для внутреннего туризма с введением новых комфортабельных электропоездов

Перевозчики объявили сразу о нескольких новых возможностях отправиться из Петербурга в соседние регионы с помощью бюджетных видов транспорта: речь идет как об электричке, так и об автобусе, - cообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Так, РЖД с 11 июля продлевает маршрут скоростных электропоездов «Ласточка», следующих сейчас из Петербурга до Бологое, до станций Валдай и Старая Русса в Новгородской области. Как пояснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал РЖД), «решение направлено на популяризацию внутрироссийского туризма и развитие межрегионального железнодорожного сообщения». Особенность новинки состоит в том, что запускаемый с 11 июля маршрут от Бологое до Валдая и Старой Руссы проходит по неэлектифицированным участкам железнодорожной линии, а для доставки пассажиров до конечно пункта будут использовать тепловоз. «Такая схема положительно зарекомендовала себя на маршрутах Москва - Иваново, Петербург - Сортавала и Петербург – Псков», - отметили в пресс-службе. В реальности «Ласточка» станет «вылетать» с Московского вокзала Петербурга в 07:17 утра сдвоенным составом, состоящим из 10 вагонов. По прибытии в Бологое один из них прицепят к тепловозу ТЭП70БС, который и доставит вагоны с пассажирами до станций Валдай и Старая Русса по неэлектрифицированным участкам дороги. При этом поезд будет прибывать в Валдай в 11:53, а в выходные дни – и в Старую Руссу в два часа дня. В обратном направлении по выходным «Ласточка» станет отправляться из Старой Руссы уже 14:40 (со станции Валдай - в 16:42), а ее прибытие в Петербург запланировано на 22:10. По пути у пассажиров будет довольно много возможностей исследовать российскую «глубинку», поскольку предусмотрены остановки не только на близких к Петербургу станциях Обухово, Колпино и Тосно, но и на уже на находящихся в Новгородской области станциях Чудово, Малая Вишера, Окуловка и Едрово, а также в относящемся к Тверской области в Бологое. Кроме того, при следовании по выходным в Старую Руссу с ее знаменитыми курортом и домом Достоевского, пассажиры смогут побывать в Лычково, Кневицах, Поле и Парфино. При этом поездка может быть вполне бюджетной: билет на «Ласточку» из Петербурга до Валдая можно купить по цене от 738,7 рублей, а в Старую Руссу - от 898,8. А уже с 8 июля перевозчи ECOLINES возобновляет регулярное движение из Петербурга в Карелию: его автобус начинает регулярное движение на линии в Петрозаводск. По оценкам автобусного оператора, открытый в 2018 году маршрут показал высокую востребованность не только среди жителей Петрозаводска и Петербурга, но и среди многочисленных российских и зарубежных туристов, следующих на отдых в Карелию. Выбирают они этот вид транспорта потому, что стоимость проезда на автобусах ниже, чем по железнодорожной дороге, а для групп от 6 человек, детей до 12 лет, молодежи до 25 лет и пенсионеров предусмотрены скидки. «И для организованного, и для самостоятельного туризма новые возможности перевозки вполне могут быть использованы, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Причем двухдневная поездка в Старую Руссу по железной дороге, к примеру, может быть сопровождена большой экскурсией по проезжаемым поездом селениям: наверняка есть множество интересных фактов, которые стоит рассказать туристам по пути следования».

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