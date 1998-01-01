Глава «Аэрофлота» рассказал президенту о том, когда вернутся международные рейсы, будет ли введена «шахматная рассадка» и можно ли заразиться в полете

Как сообщают федеральные СМИ, сегодня прошла рабочая встреча Владимира Путина с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

В ходе встречи Виталий Савельев озвучил прогнозы компании по восстановлению пассажиропотока, резко сократившегося из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. "Если мы начнем нормально летать, мы для себя делали расчет, мы восстановимся к уровню 2019 года, прошлого года, к декабрю по внутренним перевозкам", — сказал г-н Савельев. Речь идет о сценарии снятия всех ограничений на перелеты на региональном уровне.

Международные перевозки будут, по его словам, восстанавливаться дольше. "Компаний, которые начинают летать, уже достаточно много. У меня есть отдельная презентация, где европейские компании, компании из ОАЭ начинают уже осваивать рынки и восстанавливать свои слоты. Мы бы тоже планировали, что если это произойдет, если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% — к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам", — сообщил г-н Савельев.

В целом за 2019 год "Аэрофлот" ожидает падения перевозок группы примерно вдвое с прошлогодних 60,7 млн человек. "Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50%, то есть около 30 миллионов пассажиров мы сможем перевезти в этом году", — сказал г-н Савельев.

На встрече с президентом глава компании "Аэрофлот" Виталий Савельев также рассказал, что «при покупке билетов самолет заполняется почти полностью, а при вылете падает загрузка до 80%. Почему? Многие отказываются лететь, потому что в тех городах, куда они собираются лететь, принимаются меры по карантину, отпугивают людей, люди перестают лететь".

"Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений", — отреагировал президент.

Президент также заявил об отсутствии ясности в перспективах открытия зарубежными странами своих границ для российских туристов. "Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут.

И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", — заявил г-н Путин.

Владимир Путин в ходе встречи также поинтересовался мерами, которые предусмотрены на самолетах "Аэрофлота" в связи с эпидемиологической обстановкой.

"Самолёт является герметичной капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99-97 — это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут", — рассказал г-н Савельев.

"Формально на борту заболеть очень сложно. Это показывает и статистика обслуживающего персонала. Наши бортпроводники на борту практически не заболевали, у нас небольшой процент всего лишь. Это и мировая практика. Поэтому мы договорились, что на борту будут маски и перчатки", — отметил глава компании.

"Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас, — заметил г-н Савельев. - Что же касается аэропорта, то в аэропорту будет дистанцирование, будут также маски, перчатки".

"Ввиду слабой загрузки, до 50 процентов, мы сейчас делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность. Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий", — заключил глава "Аэрофлота".

/TOURBUS.RU