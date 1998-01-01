Таиланд перешел к следующему этапу снятия ограничений

Как сообщили нашему порталу в Туристическом управлении Таиланда (TAT), «в соответствии с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, правительство Таиланда утвердило пятый этап смягчение ограничительных мер». Новые меры вступили в силу с начала этого месяца.

Согласно решению, Кабинет министров Таиланда продлил режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц. Одновременно с этим с 1 июля было разрешено открыть те общественные заведения, которые не были открыты в рамках предыдущих этапов. Также смогли возобновить работу тайские школы и другие образовательные учреждения. Также разрешено было открыться барам, клубам и другим заведениям развлекательного профиля.

Круглосуточные магазины, супермаркеты и торговые центры тоже могут вернуться к прежнему графику работы. Кроме того, в обычном режиме заработали массажные салоны, банные комплексы и сауны. Данные заведения открываются при условии соблюдения установленных правительством мер безопасности.

Туристическое управление Таиланда (TAT) напомнило также, что ограничения в стране начали постепенно снимать с 3 мая в связи с заметным снижением количества новых случаев заражения. При этом правительство и Туристическое управление Таиланда просит всех граждан страны продолжать соблюдение правил безопасности и охраны здоровья, чтобы защитить себя и других от инфекции COVID-19.

В то же время АТОР сообщает, что, по словам директора московского офиса Туристического Управления Таиланда г-жи Аномы Вонгйяй, точные даты открытия международного сообщения для других категорий граждан пока неизвестны.

Предполагается, что в рамках следующего, шестого этапа снятия ограничений, который намечен на 1 августа, будет разрешен въезд в страну иностранных туристов из стран с благоприятными эпидемиологическими условиями.

«Делать прогнозы в условиях неопределенности крайне сложно. Полагаю, что самый оптимистичный прогноз открытия Таиланда для российского массового туризма – ноябрь – начало декабря.

При этом, вероятно, сначала будет восстановлено регулярное сообщение, а уже потом страна начнет принимать чартерные рейсы из России», - заявил в свою очередь генеральный директор TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков в ходе видеотрансляции из Таиланда, которая прошла в закрытом профессиональном сообществе TEZ Tour Pro.

Андрей Снетков полагает, что восстановления российского турпотока в Таиланд на уровне последних лет можно ожидать только к концу 2021 г. «Сейчас мы уже начали активно готовится к зимнему сезону. Отдельно хочется сказать про отели. Многие из них предложат гостям привлекательные цены», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU