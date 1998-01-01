В Петербург снова поехали «по делу»

Этим летом город на Неве вернул себе позицию одного из городов-лидеров бизнес-туризма, хотя падение спроса и составило 85%

По данным экспертов агентства делового туризма «Аэроклуб», проанализировавших бронирования представителей ведущих отечественных и зарубежных корпораций, работающих на территории России, в июне в топ-3 самых востребованных у представителей бизнеса городов страны вошли Москва, Петербург и Самара.

И, таким образом, город на Неве вернул себе позицию одного из городов-лидеров бизнес-туризма, утерянную им ранее.

Согласно экспертным данным, в июне спрос на авиаперелеты по России у представителей бизнеса вырос сразу на 173% (по сравнению с маем 2020-го), однако падение спроса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отыграть, как можно было и ожидать, не удалось — оно составило 85%.

Правда, есть и позитивная новость: если в предыдущие месяцы по международным направлениям осуществлялись только возвраты билетов, в июне появились первые бронирования авиабилетов за рубеж. Как показало исследование, число международных бронирований пока составляет ...1% от объемов прошлого года. Причем 43% таких билетов приобретены сотрудниками добывающей и обрабатывающей промышленности, а также отрасли энергетики.

По сведениям исследователей, число командировок представителей этих секторов экономики по России выросло, по сравнению с маем, на 78%, а также более активно стали отправляться в командировки по стране сотрудники ритейла (среди них число бронирований авиабилетов, по сравнению с маем, возросло на 27%).

Кроме того, представители ритейл-компаний начали бронировать и международные перелеты – на них пришлось 19% всех заказов в июне.

На третьем месте по активности командировок в первом месяце лета оказались сотрудники компаний, обеспечивающих работу информационно-технологического оборудования: количество их перелетов по России выросло, относительно мая, на 150%.

Что касается популярности у представителей бизнеса городов, то в июне лидировали Москва, Петербург и Самара. Также пользовались спросом перелеты в Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Уфу и Магадан.

«Мы наблюдаем планомерное восстановление деловой активности, которое на фоне остановки бизнеса в апреле и начале мая выглядит значительным, - констатирует Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб».

- Очевидно, что первые зарубежные бронирования стали реакцией бизнеса на распоряжение правительства о смягчении ограничений на выезд из России и въезд в страну, подписанное 6 июня. Однако ожидать полного восстановления прежних объемов командировок до конца года уже стоит вряд ли».

Отчасти это подтверждает и тот факт, что глубина бронирований авиабилетов у бизнес-туристов еще больше сократилась. Причем даже показатель месячной давности пределом не оказался: в июне 38% командированных сотрудников заказывали билеты не более чем за три дня до вылета, а 32% принимали решение об их покупке за 4-7 дней.

Увы, но о долгосрочном планировании деловых поездок пока речь заходит нечасто: по данным исследователей, на перелеты с глубиной бронирования более 21 дня пришлось лишь 9% авиабилетов.

Косвенно подтверждают тенденции и другие аналитики. По оценке Евгении Тучковой, заместителя директора департамента консалтинга компании Colliers International, летом 2020 года средняя загрузка отелей в Петербурге не превысит половины показателя прошлого года, а «в среднем по городу стоит ориентироваться на загрузку в 10–15%». Она считает, что отчасти это объяснимо и тем, что «количество корпоративных клиентов существенно снизилось». При этом владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция»

Юнис Теймурханлы полагает, что до сих пор, в основном, питерские «гостиницы хоть как-то заполняют индивидуальные путешественники и люди, приезжающие в Северную столицу по делам».

Что и не удивительно: пока в Петербурге групповые экскурсии запрещены, турфирмы в обычном режиме не работают, а большая часть интересных гостям музеев откроется только в середине июля.

/TOURBUS.RU