Руководители РСТ и «Турпомощи» - против новых «тайных» поправок в отраслевой закон

Выступая в ходе прошедшей в минувшую пятницу онлайн-конференции, посвященной поправкам в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», неожиданно появившихся ко второму чтению законопроекта, собравшиеся в пресс-центре ТАСС эксперты единогласно заявили: если их примут в том виде, в каком они существуют сейчас, это однозначно нанесет существенный вред российскому туризму и позволит вернуться на рынок мошенникам, - сообщает наш специальный корреспондент.

Так, по словам президента РСТ Андрея Игнатьева, практически все известные ему участники рынка выступили против внесения таких поправок: соответствующие оценки уже отправлены во все участвующие в процессе инстанции. «При принятии поправок будут сняты все барьеры и откроется окно для мошенников, – констатировал он.

- В последнее время их стало меньше, поскольку надо было регистрироваться, входить в реестр и т. д. Если поправки будут приняты, получить нужный статус сможет любой – фактически мы откатимся назад и вернемся в ситуацию 10-15 летней давности».

Кроме того, новации создадут преференции компаниям, которые фактически работают в России, но зарегистрированы за рубежом: они не будут платить взносы в гарантийный фонд и налоги в РФ, тем самым получив преимущества перед российскими туроператорами.

В свою очередь, глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко уверен: несмотря на некоторые шероховатости, эффективность существующего механизма защиты туристов проверена временем.

«За время существования фондов с рынка ушло, не считая мошенников, 16 туроператоров, и по 11 из них производились выплаты в размере от 88 до 100% от потребностей туристов, – заявил он. – В настоящее время в резервном фонде находится 421 млн рублей, а в фондах персональной ответственности операторов - около 2,026 млрд».

По его оценке, до конца года 150-200 российских компаний свои фонды персональной ответственности сформируют. Г-н Осауленко убежден, что «существующие механизмы защиты интересов туристов работают». А вот появление гарантийного фонда он считает неправильным, поскольку «это своего рода колхоз».

«Там деньги будут обезличены, станут расходоваться на непонятные цели и собираться до бесконечности», – резюмировал он.

Кроме того, по его мнению, «обновленная редакция представляют собой совершенно новую инициативу, которая либо должна подаваться как отдельный законопроект и приниматься в первом чтении, либо весь законопроект должен быть возвращен на первый этап и заново проходить все этапы согласования».

Против принятия поправок во втором чтении выступил и председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) по предпринимательству Юрий Барзыкин. «Мы не доверяем этому проекту, потому что он не обеспечит защиту прав потребителей и возможность работы операторов на рынке. Надо принимать те нормы, которые реально будут работать: предлагаемые этого сделать не могут».. – заявил он.

По оценке эксперта, у новых поправок три основных «минуса». Во-первых, это вводимый в действие гарантийный фонд, который, по его мнению, «сваливает» в одну кучу все средства и не учитывает степень риска на рынках въездного, выездного и внутреннего туризма.

Во-вторых, это туристский сбор, никак не разделенный по источникам и целям трат.

И наконец, третий главный «минус» - критерии определения уполномоченной организации, при которых операторы никак не будут влиять на процесс расходования средств.

«Вывод простой: предлагаемые поправки ведут к тому, что недобросовестные операторы будут пользоваться средствами добросовестных, – резюмировал эксперт. - И это их не радует: возмущенные письма приходят ото всюду, от Приморья до Калининграда. Туроператоры не смогут влиять на объем расходов и следить за целевым расходованием средств».

Что же касается идеи страхования каждой путевки, а также взимания некоторой суммы со всех выезжающих за рубеж, не у всех она находит понимание. К примеру, Александр Осауленко по этому поводу однозначно завил, что «собирать с потребителя эти средства нельзя».

/TOURBUS.RU