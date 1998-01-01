Не все участники Евросоюза готовы открыть свои границы для 14 стран, не входящих в ЕС

Если Австрия и Испания будут пускать к себе граждан лишь 12 стран, не входящих в ЕС, то Венгрия вообще отказалась следовать рекомендациям Еврокомиссии

Как сообщал ранее наш портал, во вторник в Евросоюзе объявили список стран для которых с 1 июля должны были открыться границы с блоком после снятия ряда ограничений, вводившихся в связи с пандемией COVID-19.

В объявленный список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

При этом в распространенном в Брюсселе официальном коммюнике Совета ЕС со списком стран, граждане которых допускаются к посещению Евросоюза, сообщается, что эта "рекомендация совета не является юридически обязательным документом".

На этом фоне СМИ сообщают, что Австрия объявила, что в целом будет следовать рекомендациям Евросоюза, однако пока оставит границы закрытыми для Сербии и Черногории.

Испания 4 июля откроет границы также для граждан лишь 12 стран, не входящих в Евросоюз, сообщает сегодня газета El Economista.

"Испания в субботу откроет границы для 12 стран за пределами ЕС. Речь идет об Австралии, Канаде, Южной Корее, Грузии, Японии, Черногории, Новой Зеландии, Руанде, Таиланде, Тунисе, Сербии и Уругвае. Кроме того, остались под вопросом еще три страны – Китай, Марокко и Алжир, с которыми Испания готова открыть границы и возобновить авиасообщение только на принципе взаимности", — пишет издание.

Испания открыла границы со странами Шенгенского соглашения 21 июля. 1 июля страна открыла сухопутную границу с Португалией.

В то же время Италия открыла границы для граждан 14 стран не входящих в Евросоюз, но обязала их проходить самоизоляцию после въезда в страну, сообщает Национальное агентство по туризму Италии (ENIT). "Иностранные граждане, проживающие в Алжире, Австралии, Канаде, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанде, Сербии, Республике Корея, Таиланде, Тунисе, Уругвае, могут въехать в Италию, но им придется пройти изоляцию в течение 14 дней", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что каждые две недели список стран, которым разрешен въезд в Италию, будет пересматриваться.

ENIT напоминает, что въезд в Италию с целью туризма разрешен лицам, пребывающим из стран ЕС, стран-участниц Шенгенского соглашения, а также Великобритании, Северной Ирландии, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. "Каждый, кто находился в любой другой стране за 14 дней до въезда в Италию, в любом случае будет подвергнут изоляции в течение 14 дней", — добавляется в сообщении.

СМИ также сообщают, что Болгария, Румыния и Словения пока что так и не сообщили о решениях по снятию ограничений на границах.

А вот Венгрия из-за угрозы здравоохранению не будет придерживаться рекомендаций ЕС по открытию границ для стран, которые не являются частью блока, сообщил вчера премьер страны Виктор Орбан.

"Мы не можем на данный момент осуществить просьбу ЕС разрешить въезд жителям стран, которые не входят в ЕС, исключение составляет лишь Сербия", — говорится в видеообращении Орбана, опубликованном на Facebook.

По словам г-на Орбана, Будапешт восстановит "гуманитарный коридор" для путешествующих в другие страны через Венгрию. "Каждому путешествующему через Венгрию придется использовать коридор. Им не разрешат покидать эту зону, мы также сохраним строгий пограничный контроль", — отметил премьер.

Отметим также, что решение Евросоюза не включать Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, может быть пересмотрено с учетом эпидемиологических показателей уже 15 июля - сообщил на этой неделе источник в МИД РФ.

/TOURBUS.RU