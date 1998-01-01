Половина навигации в городе на Неве уже «потеряна»

Участвуя в онлайн-конференции, посвященной стартовавшей 28 июня в городе на Неве навигации по рекам и каналам, президент ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов заявил, что «самый трудный период для отрасли наступит после ее завершения».

«Если город не предпримет решительных мер по поддержке отрасли, ситуация будет очень проблемной». – подчеркнул он.

По словам эксперта, старт навигации, показавший наличие некоторого спроса, а также включение отрасли в перечень пострадавших от пандемии, поначалу вызвал некоторую эйфорию. «Однако быстро выяснилось, что в отсутствие иностранцев и туристов из других регионов спрос оказался куда меньшим, чем в 2019-м, ряд мер, направленных на поддержку отрасли, не работает, а «пираты» как были, так и продолжают действовать, - резюмировал Владимир Родионов.

- К примеру, получить льготные кредиты на выплату зарплаты не удается – в целом ряде случаев банки заявляют, что лимит по этой линии уже исчерпан. К сожалению, льготами как на федеральном, так и на региональном уровне воспользоваться не получается, поскольку в большинстве случаев поезд уже ушел».

В этой связи он совершенно однозначно заявил, что «убытки отрасли в этом сезоне покрыть не удастся, а говорить о каких-то планах по строительству новых судов в ближайшие 2-3 года не приходится». По словам эксперта, рынок внутренних водных пассажирских перевозок Петербурга при навигации продолжительностью в 150-160 дней составляет 2,5-3 млрд рублей, однако в этом году лучшая ее часть уже потеряна.

А отсутствие ряда значимых категорий клиентов снижает и без того плачевные показатели.

«Думаю, что отсутствие должного спроса и ограничения (в т. ч. запреты на экскурсионную деятельность и оказание услуг по питанию) приведут к тому, что в навигацию выйдет около 50% имеющихся судов (всего в ассоциацию входит 18 компаний, располагающих 218 судами). – сообщил Владимир Родионов. – Ее окончательные результаты сильно зависят от спроса и погоды».

Что касается хода навигации, заместитель директора Агентства внешнего транспорта Петербурга Дмитрий Куклин сразу же подчеркнул, что «ее основной особенностью станет необходимость соблюдения требований Роспотребнадзора и меньшее число ограничений по плаванию».

Из значимых он назвал лишь некоторые запланированные в связи с проведением в Петербурге Дня ВМФ, а также сохранение запрета на движение судов под Зеленым мостом на Невском проспекте до 15 июля.

Что касается городских причалов, они постепенно открываются: работать будут, как минимум, 13 из них.

В свою очередь, начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Петербургу Александр Радько отметил тот факт, что «подготовка судоводителей к сезону оказалась не очень хорошей» и уже есть случаи транспортировки судов, у которых заглох двигатель или кончилось топливо. Много оказалось и нарушений: навигация только-только стартовала, а уже составлено более ста протоколов, а шесть маломерных судов поставлено на штрафстоянку.

Глава петербургской ГИМС предупредил, что в этом году существенно изменились и штрафы за нарушения: если раньше за тот или иной «грех» на воде можно было отделаться штрафом в тысячу рублей, сейчас суммы составляют от 5 до 20 тыс. Например, за управление маломерным судном, не имеющим права на выход в акваторию, наказание тянет на 15-20 тыс.

В результате, с учетом расходов в 20 тыс. рублей на транспортировку «штрафника», его хозяин сразу «попадает» на расходы в 30 тыс. рублей, не считая почасовой оплаты за штрафстоянку судна.

«Особо хочу предупредить желающих покататься на взятом в аренду гидроцикле: если человек берет в прокат гидроцикл, не имея права на управление им, он рискует получить штраф до 10 тыс. рублей». – предостерег Александр Радько.

/TOURBUS.RU