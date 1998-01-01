Египет возобновил прием иностранных туристов

Уже на этой неделе на египетские курорты отправляются туристы из Беларуси и Украины

Египет возобновил международные рейсы и открыл некоторые туристические достопримечательности, сообщает The Arab Weekly.

«Египет в среду возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир.

В первый день из Каира вылетело за рубеж 16 рейсов. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции, Иордании. Еще два чартерных рейса прилетели в аэропорты Южного Синая и Красного моря из Украины», — пишет издание.

Как отмечает портал, курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матруха объявлены «чистой зоной», то есть свободной от COVID-19, они уже принимают туристов. «Власти Египта надеются, что туристы отважатся на поездки в страну после возобновления авиасообщения, поскольку приостановка туризма привела к финансовым проблемам и сокращению числа рабочих мест. В 2019 году вклад индустрии путешествий в экономику Египта составлял более 15% ВВП», — пишет The Arab Weekly.

Египет приостановил международное авиасообщение и закрыл туристические достопримечательности в середине марта, чтобы сдержать распространение коронавируса.

По данным Минздрава страны, в Египте зарегистрировано 68,3 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 2,9 тыс. человек.

Между тем, как сообщил ранее АТОР, туристы, отправляющиеся на египетские курорты, перед вылетом в своей стране должны будут заполнить декларацию о том, что они не являются носителями «ковида», и предъявить ее при получении посадочного талона на рейс в Египет. Тем, кто прилетит из стран с высокими показателями по заболеваемости COVID-19, придется предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанные за 48 часов до вылета. Во время полета в Египет все пассажиры должны быть в масках.

Как заявил министр туризма древностей Халед аль-Анани, пока иностранный туризм возвращается только в три провинции - Южный Синай (Шарм-эль-Шейх, Нувейба, Таба и Дахаб), Красное море (Хургада, Марса-Алам) и Матрух на Средиземном море.

Туристам будет рекомендовано не покидать территорию гостиничных комплексов. К приему гостей готовы 232 отеля, которые выполнили необходимые санитарные требования.

Всех туристов на отдыхе обяжут регулярно измерять температуру тела. Принимающие компании обязаны предоставлять своим клиентам медицинские маски.

Министр подчеркнул, что в каждом номере действующего отеля можно будет разместиться не более чем двум взрослым и двум детям.

В отелях по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия и курение кальяна. Власти в этом вопросе проявляют принципиальность: за «вечеринку» у бассейна у отеля RedSea в Хургаде отозвали лицензию.

Власти страны также расширили перечень стимулов для иностранных перевозчиков. К уже анонсированным скидкам на обслуживание в курортных аэропортах обещаны скидки на топливо. Кроме того, за чартеры снова будут платить $1,5 - 2 тыс. в зависимости от аэропорта прилета. Правда, эта мера поддержки, как и бесплатная виза, будет действовать лишь до 30 октября.

По информации АТОР, на предложение египетской стороны первыми отреагировали в Белоруссии: чартеры из этой страны полетят на Красное море уже завтра 4 июля. Так, туроператор TEZ Tour будет летать на бортах а/к Belavia в Хургаду летом-2020 из 5 городов, в Шарм-эль-Шейх - из 4 городов Белоруссии.

Вместе с Белоруссией стартует и туристическая перевозка из Украины А вот традиционные крупные рынки Египта - Германия и Великобритания - заявили о планах вернуться не раньше осени.

/TOURBUS.RU