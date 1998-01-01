Зарина Догузова: «Мы точно не хотим добиться успеха наших новых программ за счет ограничения выезда»

Отвечая во время видеоконференции на вопросы «Российской газеты», руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что «задача новых программ, запускаемых на Байкал, в Хакасию и т. д. - показать туристам, в какой удивительной колоритной и разнообразной стране мы живем», - сообщает наш корреспондент.

«В целом наша сверхзадача - создать такие продукты, чтобы выбор отдыха в стране был лучшим для наших граждан, - резюмировала она. – Сделать так, чтобы отдых внутри страны был для них доступен и с финансовой точки зрения».

Глава Ростуризма подчеркнула: «Мы точно не хотим добиться успеха наших новых программ за счет ограничения выезда».

Однако и не скрыла того, что сложившаяся в связи с закрытыми границами ситуация «хороша для «обкатки» таких проектов и для того, чтобы познакомить туристов с Россией». В частности, говоря о «раскрутке» полетной программы в Бурятию, Зарина Догузова сообщила, что «это был наш пилотный проект по запуску чартеров, и хотя мы достаточно быстро организовали всю работу, легкой она не была».

Вместе с тем руководитель Ростуризма уверена, что чартерная программа – это безусловное благо для региона, поскольку «она позволит генерировать устойчивый спрос» и обеспечит «постоянные поставки» туристов.

Кроме оценки влияния ряда полетных программ, она высказала и некоторые оценки на общую перспективу. Так, отвечая на вопрос о будущем сезона 2020 года, Зарина Догузова не исключила, что он будет успешным.

«Воздержусь от того, чтобы называть конкретные цифры, поскольку туристический сезон только начинается. Давайте просмотрим, как он станет развиваться, – сказала она. - Думаю, что спрос будет большим и превысит показатели прошлого года».

При этом руководитель туристического ведомства страны отметила и предпринимаемые для поддержки внутреннего туризма меры. В частности - меры помощи туроператорам и направленные на стимулирование спроса на турпоездки. «Одна из ключевых программ, которую мы впервые запускаем - субсидирование процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых, а также многофункциональных комплексов. – констатировала она. - По сути, это возможность получить дешевые кредиты для тех, кто готов инвестировать в сферу туризма».

Что касается мер, направленных на создание доступного турпродукта, по мнению Зарины Догузовой, к ним могут быть причислены как организация чартерной перевозки, так и субсидирование маршрутов за счет удешевления транспортной составляющей. «Сейчас этот механизм дорабатываться: в самое ближайшее время сможем поделиться подробностями», - сообщила глава Ростуризма.

Поскольку туристический сезон в России официально стартовал с 1 июля, Зарина Догузова рекомендовала следить за изменениями в правилах «открытия» регионов с той целью, чтобы постоянно быть в курсе быстро меняющихся условий приема гостей. «Страна огромная, процесс «открытия» идет неравномерно, но туристы уже могут планировать поездки в большинство регионов, - уверена она. – При этом справки им больше не нужны ни для заселения в отели, ни в санатории».

По оценке эксперта, сейчас предпринимаются и все усилия для того, чтобы не допустить банкротства значимых операторов. В частности, с помощью «ручного управления» недавно удалось решить вопрос с приостановкой деятельности петербургской компании «Ника».

«Надеемся, что никаких крупных банкротств на рынке не случится», – заявила Зарина Догузова.

/TOURBUS.RU