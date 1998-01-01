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03 июля
Зарина Догузова: «Мы точно не хотим добиться успеха наших новых программ за счет ограничения выезда»
В ходе видеоконференции глава Ростуризма спрогнозировала итоги нынешнего летнего сезона и рассказала о новых мерах господдержки туркомпаний
Отвечая во время видеоконференции на вопросы «Российской газеты», руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что «задача новых программ, запускаемых на Байкал, в Хакасию и т. д. - показать туристам, в какой удивительной колоритной и разнообразной стране мы живем», - сообщает наш корреспондент.
«В целом наша сверхзадача - создать такие продукты, чтобы выбор отдыха в стране был лучшим для наших граждан, - резюмировала она. – Сделать так, чтобы отдых внутри страны был для них доступен и с финансовой точки зрения».
Глава Ростуризма подчеркнула: «Мы точно не хотим добиться успеха наших новых программ за счет ограничения выезда».
Однако и не скрыла того, что сложившаяся в связи с закрытыми границами ситуация «хороша для «обкатки» таких проектов и для того, чтобы познакомить туристов с Россией». В частности, говоря о «раскрутке» полетной программы в Бурятию, Зарина Догузова сообщила, что «это был наш пилотный проект по запуску чартеров, и хотя мы достаточно быстро организовали всю работу, легкой она не была».
Вместе с тем руководитель Ростуризма уверена, что чартерная программа – это безусловное благо для региона, поскольку «она позволит генерировать устойчивый спрос» и обеспечит «постоянные поставки» туристов.
Кроме оценки влияния ряда полетных программ, она высказала и некоторые оценки на общую перспективу. Так, отвечая на вопрос о будущем сезона 2020 года, Зарина Догузова не исключила, что он будет успешным.
«Воздержусь от того, чтобы называть конкретные цифры, поскольку туристический сезон только начинается. Давайте просмотрим, как он станет развиваться, – сказала она. - Думаю, что спрос будет большим и превысит показатели прошлого года».
При этом руководитель туристического ведомства страны отметила и предпринимаемые для поддержки внутреннего туризма меры. В частности - меры помощи туроператорам и направленные на стимулирование спроса на турпоездки. «Одна из ключевых программ, которую мы впервые запускаем - субсидирование процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых, а также многофункциональных комплексов. – констатировала она. - По сути, это возможность получить дешевые кредиты для тех, кто готов инвестировать в сферу туризма».
Что касается мер, направленных на создание доступного турпродукта, по мнению Зарины Догузовой, к ним могут быть причислены как организация чартерной перевозки, так и субсидирование маршрутов за счет удешевления транспортной составляющей. «Сейчас этот механизм дорабатываться: в самое ближайшее время сможем поделиться подробностями», - сообщила глава Ростуризма.
Поскольку туристический сезон в России официально стартовал с 1 июля, Зарина Догузова рекомендовала следить за изменениями в правилах «открытия» регионов с той целью, чтобы постоянно быть в курсе быстро меняющихся условий приема гостей. «Страна огромная, процесс «открытия» идет неравномерно, но туристы уже могут планировать поездки в большинство регионов, - уверена она. – При этом справки им больше не нужны ни для заселения в отели, ни в санатории».
По оценке эксперта, сейчас предпринимаются и все усилия для того, чтобы не допустить банкротства значимых операторов. В частности, с помощью «ручного управления» недавно удалось решить вопрос с приостановкой деятельности петербургской компании «Ника».
«Надеемся, что никаких крупных банкротств на рынке не случится», – заявила Зарина Догузова.
/TOURBUS.RU
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