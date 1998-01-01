Новости Workshop «Турбизнес» - встречаемся в сентябре! Предстоящая осенняя серия традиционных региональных workshop «Турбизнес» должна стать рекордной по охвату городов России и стран СНГ

Дорогие друзья и коллеги! Как вы знаете, в течение двадцати двух лет медиахолдинг «Турбизнес» ежегодно весной и осенью проводит успешные профессиональные workshop «Турбизнес» в нескольких десятках городов России и ближнего зарубежья.



Многие из вас все эти годы были активными участниками этих полезных и высокопродуктивных деловых мероприятий. Нынешняя весенняя серия региональных workshop также началась успешно — в марте мы провели две серии workshop в городах Юга Росcии и Поволжья. Несмотря на кризис в туротрасли, они прошли с большим успехом, собрав рекордное число профессиональных посетителей.



К сожалению, серьезная эпидемиологическая обстановка в стране и жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса заставили нас принять нелёгкое решение и в дальнейшем прервать весеннюю серию региональных workshop. Однако, мы были уверены, что уже в сентября улучшение ситуации в стране позволит нам в полном объеме провести традиционную осеннюю серию региональных workshop «Турбизнес» - причем в традиционном оффлайн-формате, по которому мы все так успели соскучиться за время карантина. Разумеется, не забывая при этом о необходимых мерах предосторожности, которые остаются насущной необходимостью в новых условиях нашей жизни и работы.



Мы рады сообщить, что в связи со снятием карантинных ограничений, осенняя серия wоrkshop «Турбизнес» не только состоится, но и станет уникальной по размаху и географии - она охватит 41 город России и стран СНГ! Уже стартовало бронирование на самых выгодных условиях участия в осенней серии workshop «Турбизнес». В связи c заметным усилением в этом сезоне внутрироссийского туризма мы ждем среди участников осенней серии деловых встреч туроператоров по внутреннему туризму, российские гостиницы, санатории, курорты, региональные администрации по туризму. При этом, разумеется, мы все понимаем, что открытие границ и восстановление рынка выездного туризма также уже «не за горами». Поэтому будем рады видеть среди наших участников туроператоров по выездному туризму, Национальные офисы по туризму, зарубежные отели, гостиничные сети, авиаперевозчиков, транспортные и страховые компании. В этом году запланирован следующий маршрут осенней серии workshop «Турбизнес»: 14-18 сентября Белгород - Воронеж - Липецк - Пенза - Ульяновск 28 сентября - 2 октября Астрахань — Волгоград - Ростов-на-Дону — Краснодар - Пятигорск 5-9 октября Пермь - Екатеринбург - Челябинск - Тюмень - Сургут 13-16 октября Тула - Калуга - Брянск - Смоленск 19-23 октября Нижний Новгород - Владимир — Кострома - Ярославль - Тверь 19-22 октября Иркутск - Красноярск - Новосибирск - Омск 26-30 октября Архангельск - Санкт-Петербург - Калининград - Минск 2-3 ноября Нур-Султан - Алма-Ата 4 ноября Баку 5 ноября Ереван Подробности — на нашем сайте. Ждем вас среди участников и гостей рекордного осеннего роуд-шоу «Турбизнес»! Вместе мы всё преодолеем!! Ваш "Турбизнес"





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