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02 июля
Росавиация продлила запрет на международные полеты до первого августа
Федеральное агентство воздушного транспорта разослало аэропортам cтраны телеграмму, фактически продлевающую прежние ограничения
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан, - сообщает сегодня агентство РБК.
По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то появится новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.
В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля. Но пока одобрения от службы не получено, рассказывали источники РБК.
В свою очередь в минувшую пятницу глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил журналистам, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения преждевременно: "Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно"
Ранее сегодня г-н Дитрих в беседе с журналистами сказал, что Минтранс РФ допускает возобновление полетов в страны СНГ раньше, чем в дальнее зарубежье.
Такие предложения, по его словам, подготовила Росавиация. Конкретные сроки он не называл.
Вместе с тем глава Минтранса опроверг информацию о возобновлении полетов из РФ в Турцию с 15 июля. "Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — сказал министр.
/TOURBUS.RU
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