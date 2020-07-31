Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
02 июля
Росавиация продлила запрет на международные полеты до первого августа

Федеральное агентство воздушного транспорта разослало аэропортам cтраны телеграмму, фактически продлевающую прежние ограничения


Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан, - сообщает сегодня агентство РБК.
«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме.

Как отмечает РБК, подобные телеграммы выпускаются каждый месяц  начиная с 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пояснил источник в Белом доме. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то появится новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля. Но пока одобрения от службы не получено, рассказывали источники РБК.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Russia Today в конце июня отметил: «Мы будем в режиме реального времени снабжать правительство России информацией о том, как обстоят дела за рубежом с точки зрения эпидемиологической обстановки и с точки зрения того, как зарубежные страны открываются для внешнего мира».

 

В свою очередь в минувшую пятницу глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил журналистам, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения преждевременно: "Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно"

 

Ранее сегодня г-н Дитрих в беседе с журналистами сказал, что Минтранс РФ допускает возобновление полетов в страны СНГ раньше, чем в дальнее зарубежье.

Такие предложения, по его словам, подготовила Росавиация. Конкретные сроки он не называл.

 

Вместе с тем глава Минтранса опроверг информацию о возобновлении полетов из РФ в Турцию с 15 июля. "Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — сказал министр.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 