Росавиация продлила запрет на международные полеты до первого августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан, - сообщает сегодня агентство РБК.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме.



Как отмечает РБК, подобные телеграммы выпускаются каждый месяц начиная с 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пояснил источник в Белом доме. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то появится новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.





В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля. Но пока одобрения от службы не получено, рассказывали источники РБК.



Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Russia Today в конце июня отметил: «Мы будем в режиме реального времени снабжать правительство России информацией о том, как обстоят дела за рубежом с точки зрения эпидемиологической обстановки и с точки зрения того, как зарубежные страны открываются для внешнего мира».

В свою очередь в минувшую пятницу глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил журналистам, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения преждевременно: "Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно"

Ранее сегодня г-н Дитрих в беседе с журналистами сказал, что Минтранс РФ допускает возобновление полетов в страны СНГ раньше, чем в дальнее зарубежье.

Такие предложения, по его словам, подготовила Росавиация. Конкретные сроки он не называл.

Вместе с тем глава Минтранса опроверг информацию о возобновлении полетов из РФ в Турцию с 15 июля. "Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — сказал министр.

/TOURBUS.RU