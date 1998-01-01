«Массовых» туристов в музеи Северной столицы пока что не пустят

Несмотря на то, что с шестого июля власти Северной столицы объявили о возможности начала работы музеев, рассчитывать на их открытость для организованного туризма не стоит. Скорее всего, группы туристов появятся в Русском музее, Эрмитаже или Петергофе еще не скоро.

Об этом свидетельствуют высказывания и решения руководителей учреждений, имеющих федеральный статус и наиболее популярных у гостей Петербурга.

Так, самый посещаемый в 2019 году музей-заповедник «Петергоф» в целом возобновит работу уже с 3 июля. Однако, по словам директора ГМЗ Елены Кальницкой, открыты для посещения гостями будут только Нижний парк (тот, где находится большая часть знаменитых фонтанов), парки Ораниенбаума и «Александрия».

Увы, но Верхний сад, а также парки в Стрельне и на островах для посещения туристами останутся закрыты.

По словам руководителя «Петергофа», после появления соответствующего распоряжения правительства города (а оно уже имеется) музею-заповеднику на подготовку к приему посетителей понадобится четыре дня. «Необходимо нанести разметку на асфальте, установить автоматы для продажи масок и т. д.». – пояснила она.

Но самое главное не в этом: согласно внутреннему приказу, ГМЗ пока не будет принимать организованных туристов - до полного снятия всех ограничений, связанных с пандемией. В этой связи Елена Кальницкая уже заявляла: «Ежедневно мы сможем принять в Нижнем парке, «Александрии» и парке Ораниенбаума около 9 тыс. человек».

Стоит напомнить, что в 2019-м ГМЗ «Петергоф» обновил рекорд посещаемости, приняв свыше 6,2 млн человек. При этом среди посетителей музейного комплекса иностранцы составляли около 40%, а самый большой наплыв туристов за сезон был зафиксирован 10 августа, когда музей принял в течение дня 51,5 тыс. человек.

Примерно в том же духе высказывается и глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его оценке, этому популярному у гостей и жителей города музейному комплексу на подготовку к открытию понадобится около двух недель, и поэтому во вверенном ему Эрмитаже посетителей увидят не ранее середины июля.

«Учреждения культуры будут открываться тогда, когда они могут, в полном соответствии с имеющимися правилами и санитарными ограничениями, – заявил он. - Когда все эти ограничения будут выполнены, люди в небольшом количестве начнут приходить в музеи». Соответственно, пока в Эрмитаж будут пускать только индивидуалов: о возможности приема групп туристов сообщений нет.

Если быть точнее – экскурсионная деятельность в Петербурге как была, так и остается под запретом. Так же как и работа туристических компаний: в отличие от Москвы, в городе на Неве офисы турфирм пока должны оставаться на замке. В этой связи руководитель ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилл Соколов говорит о том, что объединение обращалась в Ростуризм по поводу этой проблемы, а тот направил соответствующее письмо в Роспотребнадзор. «О результатах пока ничего не слышно», – констатирует он.

При этом как этот эксперт, так и его коллеги по турбизнесу отмечают: если ситуация будет развиваться таким образом, что музеи не смогут работать с группами туристов, то «приемный» сезон в Петербурге, ориентированный на обслуживание экскурсий (в т. ч. в музеях) для туристической отрасли будет окончательно провален.

/TOURBUS.RU