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02 июля
Ведущие туроператоры: «Думая о лучшем, надо готовиться к худшему»
Топ-менеджеры компаний «Пегас Туристик», Anex Tour и «Интурист» рассказали о путях выхода туроператоров из тяжелого кризиса
В рамках Международной онлайн-выставки OTM:2020 ReStart, организованной компанией Profi.Travel вместе с рядом партнеров для профессионалов турбизнеса России и СНГ, состоялось обсуждение нюансов и перспектив сезона этого года. Эксперты уверены: он будет нервным, с быстро изменяющимися правилами и условиями,и поэтому не исключено, что придется принимать быстрые и порой непопулярные решения, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Так, генеральный директор туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная сразу же подчеркнула, что «по первым броням мы уже видим, какие направления будут востребованы, а какие нет». «Увы, приходится идти и на непопулярные меры – такие как сокращение полетных программ», – подчеркнула она.
По ее словам, несмотря на то, что на Алтае пока открыты далеко не все объекты размещения и поэтому приходится сдвигать программы, спрос на направлении растет. «Причем отправиться на Алтай собираются не только обычные туристы, но и деловые – уже есть соответствующие заявки», – сообщила Анна Подгорная.
По оценке эксперта, наблюдается тенденция к «дистанцированному» размещению при котором клиенты предпочитают более компактные объекты и возможность минимализации контактов с посторонними людьми. Кроме того, растут потребность в семейном отдыхе, а также на поездки, включающие услуги оздоровления.
При этом Анна Подгорная убеждена, что «спрос будет восстанавливаться долго и, скорее всего, даже в следующем году не будет таким, как ранее», а до 50% туристов, ранее выезжавших за рубеж, удастся переориентировать на внутренний рынок.
Во многом согласен с ней и Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист». По его мнению, «сейчас никто толком не знает, как будет развиваться ситуация». «Принимающие компании готовы работать, отели намерены размещать туристов, а власти отдельных стран ждут россиян. Однако, думая о лучшем, надо готовиться к худшему, - полагает он. – Если к августу появятся какие-то признаки возобновления авиаперевозки, это вряд ли будет про массовый туризм».
Эксперт констатирует, что на выезде, скорее всего, «летний сезон мы пропустим, и обратно ползти будет непросто, но не в первый раз же…».
Как считает Сергей Толчин, в период с марта 2020-го по март 2021-го отрасль «почистится» на 30-40% и «останутся только сильные», хотя первая десятка туроператоров вряд ли изменится.
Что касается внутреннего туризма, то, по его словам, «сейчас очень благоприятная ситуация в том, что на целом ряде направлений есть доступные цены на авиаперевозку - и этим надо пользоваться».
«Другого шанса перераспределить объемы, наверное, не будет: ведь чем более диверсифицирован турпродукт – тем лучше». – отметил он.
В свою очередь, Яна Муромова, заместитель гендиректора ANEX Tour Россия, заявила: "Мы приложили все усилия для того, чтобы переориентировать наших туристов с внешнего на внутренний туристический рынок". «Благодаря этому сейчас заявки на туры по России уже исчисляются тысячами». В частности, «выстрелила» Хакасия.
В этой связи Яна Муромова рекомендует агентам не бояться учиться новому и продавать туры в Россию. Что касается выезда, по ее мнению, ситуация сильно «привязана» к политике: эксперт уверена, что «о решении «открыть» границы РФ ««мы узнаем не более чем за день до этого».
По общей оценке, сейчас основная работа на выездных направлениях состоит в том, чтобы перебронировать туры клиентов на устраивающих все стороны условиях, поскольку в ряде стран, почувствовав рост спроса, уже начали повышать цены. И не всегда готовы сохранять стоимость «пакетов» на прежнем уровне.
/TOURBUS.RU
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