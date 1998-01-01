«TUI Россия» обещает туристам в Бурятии массу экзотики и «все включено»

Рассказывая в пятницу о новинке в рамках эфира, организованного «Российской газетой», генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура подчеркнул, что инициатива по созданию этого турпродукта принадлежала Федеральному агентству по туризму и «если поддержка Ростуризма и регионального правительства сохранится, TUI может сделать полетную программу в Бурятию ежегодной».

Он также заявил, что успех как на этом, так и на других направлениях внутреннего туризма напрямую зависит от слаженной работы всех заинтересованных сторон, включая Ростуризм, региональные власти, перевозчиков, операторов, отельеров и т. д.

По его словам, чартерная программа из Москвы в Бурятию стартует уже с 4 июля, а рейсы на лайнерах А320 «Уральских авиалиний» раз в 9 дней станут выполняться вплоть до 22 сентября. Причем спрос уже оказался настолько высоким, что на первых двух чартерах свободных мест практически не осталось.

Вполне возможно, что это объясняется и ценой туров: стоимость недельного путешествия на Байкал у "TUI Россия" начинается от 30 тыс. рублей, а программы на 9 дней – от 40 тыс. И, с учетом того, что компания реализует «пакеты» на этом направлении и на основе регулярной перевозки (ее обеспечивают S7 и «Победа»), оператор рассчитывает на значимые объемы продаж.

«За сезон в рамках программы рассчитываем обслужить около 3 тыс. клиентов, - сообщил Тарас Демура. – А если спрос будет высоким и пойдет речь об удвоении частоты полетов, удвоится и количество туристов». Кроме того, сравнимое число клиентов оператор намерен отправить на Байкал и с помощью регулярных рейсов.

При этом глава "TUI Россия" сразу же акцентировал внимание на том, что в этой связи «для нас главное не количество туристов, а развитие программ местного бизнеса и привлечение инвесторов в интересах туризма».

Он подчеркнул, что байкальское направление оператор намерен сделать постоянным и оставить в ассортименте даже в том случае, если откроются границы и появится возможность формировать туры за рубеж.

Более того: Тарас Демура заявил о том, что в компании «также намерены развивать программы на Алтай, Урал, Северный Кавказ и в Калининградскую область». По его словам, уже активно идет работа по «раскрутке» Карелии, а клиенты проявляют интерес и к таким дестинациям как Камчатка, Сахалин, Кавминводы и Байкал со стороны Иркутска.

Констатируя явные преимущества от прихода в регион крупного оператора с чартерной программой, Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия, сообщил: «Мы готовы к приему туристов и по местам размещения, и по транспорту, и по экскурсионной программе». И добавил: «Мы справок не требуем и в обсервацию никого не сажаем», однако все требования безопасности будут неуклонно соблюдаться.

Кроме того, появление в регионе игрока рынка федерального уровня, готового привезти на Байкал со стороны Бурятии требовательных клиентов, приведет и к изменению в лучшую сторону качества обслуживания гостей. В частности, в Бурятии теперь появится система обслуживания «все включено»: по этой модели, к примеру, станет обслуживать клиентов комплекс «Сагаан Морин».

Что касается «интересностей» программы, здесь все причастные к ее организации уверены: несмотря на существование туров на Байкал со стороны Иркутска, Бурятия в силу своей самобытности наверняка окажется востребована. «Бурятия – это абсолютная экзотика,. – уверенно заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. – А возможность недорого полететь на Байкал фактически за цену билета на регулярный рейс в полноценный тур - это практически мечта».

/TOURBUS.RU