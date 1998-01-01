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02 июля
Евросоюз открыл внешние границы для граждан 14 стран
Список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны ЕС, будет вновь пересмотрен через две недели
Вчера Евросоюз начал процесс открытия границ с 14 странами, не входящими в ЕС, - сообщает ТАСС.
Согласно опубликованным вечером вторника рекомендациям Совета ЕС, ограничения на перемещения должны быть сняты в отношении государств, перечисленных в рекомендациях, список которых будет обновляться каждые две недели.
С 1 июля страны сообщества начинают снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.
«В отношении Китая действует требование подтверждения принципа взаимности», - говорится в заявлении.
Кроме того, Совет ЕС также выразил готовность открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
Существует и второй список, в него входят страны, откуда с 1 июля въезд будет по-прежнему запрещен. В нем, в частности, находятся Россия, США и Бразилия.
При этом отмечается, что каждая из стран - членов Евросоюза имеет право отложить открытие своих границ с любым из перечисленных в списке государств, вновь закрыть их, если сочтет, что ситуация изменилась или открывать поэтапно, например, для отдельных категорий людей. Единственное, чего страны ЕС делать не имеют права, - это открывать в одностороннем порядке границы с государствами, которые в списке не фигурируют.
"Список не является юридически обязывающим документом. Власти всех стран - членов ЕС остаются ответственными за выполнение данных рекомендаций. Они могут, при условии полной транспарентности, поэтапно снимать ограничения в отношении каждой из перечисленных стран. Страны ЕС не должны принимать решения об отмене ограничений на перемещение в отношении государств, не указанных в этом списке, пока такое решение не будет принято всеми членами ЕС в скоординированной форме", - говорится в документе.
При этом Совет ЕС пояснил, какими критериями руководствовались государства ЕС, формируя список.
Во-первых, это количество новых случаев заражения коронавирусом нового типа: за последние 14 дней этот показатель на 100 тыс. человек не должен превышать средних значений по ЕС на 15 июня 2020 года. Точную цифру Совет ЕС, однако, не приводит.
Во-вторых, в каждой стране должна быть зафиксирована тенденция снижения количества новых случаев заражения за последние 14 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
Третий критерий включает оценку странами ЕС общего уровня ответных действий третьих стран на пандемию, включая проведение тестов, отслеживание контактов, предоставление лечения и надежность статистики.
Сбором этой информации, в частности, должны заниматься миссии ЕС в иностранных государствах.
Кроме того, для открытия границ ЕС настаивает на соблюдении принципа взаимности: таким образом, если в стране, которая хочет открыть границы для поездок своих граждан в страны ЕС, продолжают действовать ограничения на трансграничные перемещения людей, граждане ЕС и члены их семей должны быть выведены из под действия этих ограничений.
"Известно, что между странами ЕС есть разногласия в отношении критериев на основании которых страны были внесены в списки. Некоторые считают, что официальная статистика случаев заболевания COVID-19 – ненадежное основание. Они попросили Европейское агентство по профилактике заболеваний (ECDC) предоставить более подробную информацию по странам", — отмечает в свою очередь портал Euronews.
По данным Euronews, предварительная редакция списка разрешенных стран включала 54 государства. При этом списки «разрешенных стран» будут теперь пересматривать каждые две недели.
/TOURBUS.RU
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