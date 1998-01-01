Coral Travel поставит дополнительные рейсы в Сочи и Анапу

Полетная программа Coral Travel на курорты Краснодарского края начнется в июле – вылеты в Сочи стартуют 21 июля, в Анапу – 22 июля, сообщили нам в пресс-службе туроператора. Рейсы будет выполнять авиакомпания Royal Flight на Boeing 737 два раза в неделю из аэропорта Домодедово.

Полетная программа в Сочи (Адлер) запланирована до 10 октября, вылеты по вторникам и субботам. Рейсы в Анапу будут осуществляться до 30 сентября по средами и воскресеньям. С августа вылеты на оба курорта - три раза в неделю.

«Мы довольны продажами, - сообщила нам директор по внутреннему рынку Алена Громова. - Более того, в последнюю неделю мы наблюдаем всплеск интереса к направлению. Похоже, что тенденция сохранится, и мы поставим дополнительные рейсы."

Кроме собственной полетной программы на Royal Flight туроператор Coral Travel предлагает перелеты регулярными рейсами "Ред Вингз", «Уральских авиалиний», S7, «Аэрофлота» и других авиакомпаний.

В ассортименте Coral Travel - порядка 230 разноплановых объектов размещения – от бюджетных двухзвездочных до люксовых отелей мировых гостиничных брендов. Также можно забронировать индивидуальный трансфер и экскурсионную программу с посещением интересных мест и популярных достопримечательностей Сочи и Анапы.

Недельное пребывание в санатории «Парус» в Анапе стоит от 26 656 руб. на человека – полный пансион, с перелетом. Отдых в отеле «Бархатные сезоны» 3* (без питания) в Сочи обойдется в 14 150 руб. с перелетом.

Напомним, что Coral Travel работает на рынке внутреннего туризма с 2014 года. В Сочи и Анапе работают принимающие офисы Coral Travel.

Отметим также что, по информации СМИ, в последние дни туроператоры отмечают резкий скачок продаж туров в Краснодарский край после отмены карантинных ограничений. Для некоторых популярных объектов спрос на начало июля превысил предложение.

В Краснодарском крае режим самоизоляции был снят 21 июня. Работают санатории, отели, рестораны и кафе, открыты пляжи. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, на курорте находятся больше 30 тыс. туристов, которые уже заселились в гостиницы и здравницы.

/TOURBUS.RU