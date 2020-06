Новости В Абу-Даби рассказали, как теперь будут принимать туристов Для всех отелей и туристических достопримечательностей эмирата введен стандарт Go Safe

Как сообщили нам в Департаменте культуры и туризма Абу-Даби, эмират объявил о запуске собственной стратегии развития туристического сектора, которая была разработана в ожидании возвращения туристов со всего мира. В столице постепенно ослабляют меры изоляции после того, как введенный режим самоизоляции доказал свой успех при сдерживании распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Отели в эмирате подвергались тщательной санитарной обработке с начала марта, что привело к возобновлению их работы после получения разрешения и сертификации Департамента культуры и туризма Абу-Даби. Среди инициатив по повышению стандартов охраны здоровья и безопасности можно выделить сертификацию Go Safe, направленную на обеспечение соблюдения международных стандартов безопасности и чистоты в отелях, достопримечательностях и местах проведения мероприятий. Как заявил г-н Али Хассан Аль-Шаиба, исполнительный директор по туризму и маркетингу Департамента культуры и туризма Абу-Даби, «Поскольку мы с нетерпением ожидаем возрождения туризма в столице ОАЭ, мы стремимся не только соответствовать, но и превзойти все существующие международные стандарты с помощью внедрения стратегии, которая обеспечивает безопасность туристов на каждом шагу; с момента посадки их самолета в нашем аэропорту до вылета домой. Запуск программы Go Safe неразрывно связан с усилиями правительства Абу-Даби по борьбе с распространением заболеваемости и включает в себя масштабную диагностику, общегородскую санитарную обработку, социальное дистанцирование и усовершенствование медицинских услуг. Являясь первой в своем роде в регионе, эта программа представляет собой первый шаг нового подхода к туризму - тому, который ставит потребительские приоритеты и потребности на первый план. Мы объявим о других инициативах и программах, которые были разработаны при поддержке правительства Абу-Даби, чтобы дополнить эту стратегию и обеспечить безопасность туристов и жителей города». Программа Go Safe направлена на проверку отелей и развлекательных заведений относительно их готовности принимать посетителей. Отметим, что W Hotel на острове Яс - первый отель в эмирате, прошедший сертификацию. Сертификация будет распространяться дальше на другие шесть отелей, четыре достопримечательности, два тематических парка, два торговых центра и общественный пляж. Затем программа Go Safe будет развернута во всех достопримечательностях столицы, включая торговые центры, рестораны, тематические парки и другие общественные места. Первым шагом осуществления программы станет принятие самостоятельных мер каждым туристическим объектом в соответствии с инструкциями, предоставленными Департаментом. После этого последует процедура проверки объекта специально подготовленными группами специалистов, которые оценят уровень стандартов чистоты. Объекты, успешно прошедшие проверку, получат сертификат Go Safe, который будет свидетельствовать о безопасности и готовности принимать посетителей. /TOURBUS.RU

