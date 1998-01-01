Отдыхающим в российских санаториях больше не нужно предъявлять справки об отсутствии коронавируса

Роспотребнадзор отменил рекомендацию, согласно которой постояльцам санаториев при заселении требовались справки об отсутствии COVID-19, - сообщило в минувшую субботу ведомство.

При этот туристам нужно будет предъявить "справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными коронавирусом в течение последних 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем три дня до заезда". Тест на COVID-19 постояльцы и персонал санаториев будут проходить по эпидемиологическим показаниям.

Заселять туристов Роспотребнадзор рекомендовал по 1-2 человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых "проживают вместе или являются членами одной семьи".

"Справка на COVID-19 больше не является обязательным условием для заселения в санатории с медицинской лицензией. Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования, и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу.

Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования", — прокомментировали событие в пресс-службе Ростуризма.

Отмена справок на коронавирус повысит спрос на услуги санаториев, заявил в свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, которого также цитирует пресс-служба Ростуризма:

"Хочу поблагодарить коллег из Роспотребнадзора за гибкий подход: они пошли навстречу нашим гражданам и смягчили часть требований к работе санаторно-курортных учреждений. Теперь туристам не нужно предъявлять справку о том, что у них нет коронавируса – мы знаем, что стоимость таких анализов довольно высока и для семей с детьми выходит большая сумма.

Достаточно подтверждения, что они не контактировали с больными COVID-19. Кроме того, теперь разрешено заселяться по два человека в номер. Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны".

«Рекомендации Роспотребнадзора для гостиниц оказались такими щадящими именно потому, что разрабатывались на фоне битвы по рекомендациям для санкура, – пояснил почетный президент РСТ Сергей Шпилько. – Смягчение требований Роспотребнадзора позволит с учетом отложенного спроса заработать санаториям и турфирмам, которые продают их путевки, хотя бы 40-50% того, что они заработали на этом продукте в прошлом году. Но, в любом случае, убытки, которые здравницы понесли с февраля по конец июня нынешнего года, им придется компенсировать не один год».

Однако, по словам главы комитета по санаторно-курортным организация РСТ, директора санатория «Знание» Дмитрия Богданова, к сожалению, даже в смягченных рекомендациях остается справка об эпидокружении. А это значит, что сохранилась и "дискриминация санаториев" на фоне отелей и частного сектора.

«Но самое главное, конечно, это поведение территориальных подразделений Роспотребнадзора, которые, как мы уже убедились, весьма вольно трактуют рекомендации федерального ведомства, причем всегда в сторону мощного ужесточения, – заявил эксперт РСТ.

– Федералы дают рекомендации, а местные власти делают их стопроцентно обязательными с угрозой штрафов или закрытия до 90 суток. Или превращения в обсерватор, хотя федеральными нормами это не предусмотрено».

/TOURBUS.RU