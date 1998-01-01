Новый вариант Закона об электронной путевке упраздняет «Турпомощь» и вводит сбор при покупке каждого тура

Госдума 8 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о введении в России единой системы электронных путевок, по которому туристы, в том числе иностранные, будут обязаны уплачивать сбор при покупке любых организованных туров у российских туроператоров, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Как следует из документа, собранные средства пойдут на экстренную помощь туристам и выплаты компенсаций при банкротстве туроператоров, а оставшаяся часть – на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.

При этом существующее сейчас регулирование деятельности туроператоров полностью изменится.

Как напоминает информагентство, законопроект о внесении изменений в закон о туристской деятельности в части правового регулирования единой системы электронных путевок был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года группой депутатов. Против его принятия активно выступали представители туристической общественности, заявлявшие, что в условиях полной остановки туризма это нанесет бизнесу тяжелейший удар. Тем не менее, 12 мая законопроект был принят в первом чтении.

Новый вариант законопроекта пока не размещен в базе данных Госдумы, но его текст есть в распоряжении "Интерфакса".

Так, согласно этому документу, если в первой версии документа система электронной путевки вводилась только для выездного туризма, теперь она распространяется на все виды туризма. Также появилось понятие "туристского взноса, который взимается туроператором со стоимости реализованного турпродукта выездного, въездного и внутреннего туризма и перечисляется в гарантийный фонд в размере и порядке, установленном правительством".

"Туроператор осуществляет перечисление туристского взноса в гарантийный фонд в срок не позднее следующего дня после заключения договора о реализации турпродукта", — говорится в тексте. Размер взноса указывается туроператором в договоре и отдельной строкой выделяется в электронной путевке.

Как считают представители туротрасли, в связи с введением взноса возникают две проблемы.

"Первая – в том, что не ясна сумма взноса, ее должно будет определить правительство. Кроме того, непонятно, будет ли взнос браться однократно при покупке тура или будут дополнительные сборы за каждое изменение в путевке. Непонятна пока и ставка отчислений за пользование системой. Предложенная технология ежедневных платежей крайне обременительна для бизнеса", — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в любом случае туристские взносы создают дополнительную нагрузку на потребителя, так как стоимость услуг туроператоров после их введения повысится.

В законопроекте появилось и понятие гарантийного фонда. Как следует из текста, это "денежный фонд, формируемый за счет туристских взносов в целях гарантирования прав заказчиков туристского продукта на возмещение реального ущерба, причиненного в результате неисполнения (частичного исполнения) туроператором обязательств по договору реализации туристского продукта и экстренной помощи".

"В тексте появляется новый гарантийный фонд, который объединяет функции экстренной помощи туристам в случае банкротства туроператора и функции возмещения ущерба. В таком случае, как указано в законопроекте, туроператоры могут не иметь иного финансового обеспечения и не быть членами ассоциации по выездному туризму "Турпомощь".

То есть, практически это полная замена существующему сегодня механизму финансового обеспечения деятельности туроператоров. Предложение уплачивать туристические взносы с каждой проданной турпутевки – это принципиально новый подход, поскольку сейчас взнос в "Турпомощь" оплачивается один раз в год с общей суммы реализованного турпродукта за прошлый год", — пояснил гендиректор юридической фирмы "Персона Грата" Георгий Мохов.

"Если туроператоры переключаются на сборы с каждого тура, то, согласно тексту этого законопроекта, через год им возвращается взнос, который они сделали в ФПО "Турпомощи". В этом случае "Турпомощь" просто исчезнет как структура, обеспечивающая исполнение обязательств туроператорами и все эти функции плавно перетекут гарантийному фонду", — отметил г-н Мохов.

Также в первой версии законопроекта туроператорам за невнесение данных в систему электронной путевки грозили штрафы. Нынешний законопроект предполагает исключение из единого федерального реестра (а значит невозможность осуществлять туристскую деятельность) туроператоров за реализацию турпродукта без передачи сведений о заключенном договоре в систему электронных путевок и неперечисление туристских взносов в гарантийный фонд. Для туроператоров по выездному туризму эта мера будет применяться с 1 февраля 2021 года, для внутреннего и въездного – с 1 июня 2021 года.

Между тем, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе опасается, что введение новой системы может разрушить туристический рынок: "После вступления в силу этого законопроекта туроператоры, как минимум год должны будут платить в три фонда – новый, который будет создан в соответствии с документом, и два "Турпомощи".

В РСТ также считают, что с такими изменениями законопроект нельзя принимать во втором чтении, он должен быть отозван и рассмотрен заново.

/TOURBUS.RU