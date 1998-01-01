Ecovolt - cначала на Неве, а потом и по всей России

В Петербурге спустили на воду первый российский электрический катамаран, предназначенный, в первую очередь, для перевозки туристов

В минувшую субботу в речном пассажирском порту Северной столицы состоялось знаменательное событие: на воду спустили первый электрический катамаран отечественного производства, который, в основном, ориентирован на перевозку отдыхающих, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Новинка, получившая название Ecovolt, разрабатывалась и строилась компанией НПК «Морсвязьавтоматика» около полутора лет. Она способна вместить до 60 пассажиров и двигаться с крейсерской скоростью до семи узлов (13 км/ч). А в перспективе — и вдвое большей.

Ее появление, как обычно говорят в этом случае, только первая ласточка: прямо во время церемонии состоялась закладка второго электрического катамарана с названием Ecocruiser, а после нее был подписан и контракт на поставку пяти электрических катамаранов для туристической линии Эрмитаж - Петергоф между предприятиями «Морсвязьавтоматика», «Водоходъ» и Emperium.

Интерес к этому судну понятен: Ecocruiser рассчитан уже на 120 пассажиров, как речные, так и морские условия эксплуатации, а его скорость может достигать 23 узлов.

«Планируем приобрести 15-20 судов разного типа», – заявил в связи с этим председатель совета директоров судоходной компании «»ВодоходЪ» Виктор Олерский.

В свою очередь, председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков подчеркнул, что суда типов, которые планируется производить, удовлетворят весь спрос на перевозки как на дальних расстояниях, таки и по рекам-каналам.

«Уверен, наши частные перевозчики быстро поймут преимущества Ecovolt и станут его приобретать», - полагает он. Эксперт объясняет это тем, что стоимость производства катамарана вполне сравнима с производством привычного всем дизельного «Метеора», а вот его эксплуатация по понятным причинам в 6-12 раз дешевле.

Увы, но в этом году многие «Метеоры» на линию так и не выйдут — нет достаточного спроса. Правда, пока длительность хода электрокатамарана, предназначенного для речных туристических прогулок, между зарядками составляет всего до 10 часов. Однако производители обещают работать над этим вопросом.

Специалисты подчеркивают как эффективность, так и перспективность новинок. К примеру, директор департамента судостроения и морской техники Министерства промышленности и торговли России Борис Кабаков уже заявил, что «это не «развлекалка» для туристов». «Работа по обновлению пассажирского флота идет по всей России и мы готовы применять меры государственной поддержки, – сообщил он. – В первую очередь такие катамараны могут появиться в Ярославле, Самаре и Нижнем Новгороде».

Стоит напомнить, что в Петербурге вслед за Москвой на днях открылась коммерческая навигация: в столице она началась 23 июня, а в городе на Неве — 28-го. «Хочется порадовать петербуржцев и гостей города - они соскучились по воде», - сказал по этому поводу губернатор Петербурга Александр Беглов. Правда, по его словам, питание на борту судов пока будет запрещено.

На заседании межведомственной транспортной рабочей группы при координационном совете по противодействию распространению COVID-19 утверждён и Стандарт безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, который согласован с Роспотребнадзором.

/TOURBUS.RU