Новости Ведущие туроператоры аннулируют июльские туры Туроператоры рассказали о порядке переноса туров, забронированных на следующий месяц

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в условиях неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры вынуждены вновь корректировать свои планы на лето. Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле. Об этом уже сообщили туроператоры Anex Tour, Pegas Touristik, TEZ Tour, Coral Travel b «Интурист». Так, в сообщении, опубликованном на сайте Pegas Touristik, говорится, что компания «готова перебронировать туристские продукты, вылет по которым должен был быть осуществлен в период с 01.03.2020 по 31.07.2020 года, на тех же туристов с сохранением всех существенных условий путешествия (направление, отель, стоимость, количество дней путешествия)». В компании пояснили, если путешествие планировалось в период с 01.07.2020 по 31.07.2020 года, то перебронировать туристские продукты с сохранением всех существенных условий можно на любые удобные даты с вылетом с 01.08.2020 по 15.11.2020 года или с вылетом в период с 01.07.2021 по 31.07.2021 года. Акция распространяется на зарубежные туры на основе чартерных рейсов и Hotel Only, не распространяется - на туры по России. Для клиентов Anex Tour, чьи путешествия не смогут состояться в июле, действуют стандартные условия переноса турпакетов на базе чартерного перелета по 18 направлениям (Болгария, Вьетнам, Греция, Доминикана, Индия, Испания, Италия, Кипр, Куба, Марокко, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория, Шри-Ланка). В компании также сообщили, что отменили туры в Турцию пока с 1 по 15 июля. Фактически понесенные затраты по аннулированным турам с чартерным перелетом отсутствуют, переносу подлежит полная стоимость. Затраты по турам с регулярным перелетом определяются в каждом конкретном случае, в зависимости от политики авиакомпаний. Перенос производится по курсу туроператора на день оплаты аннулированной заявки. Доплата по новой заявке (при необходимости) осуществляется по курсу на день соответствующего платежа. «В связи с отменой полетных программ обновлены условия переноса туров для вылетов в июле по акции «Бархатный сезон». Турция и Кипр - до 17.07 включительно; Греция, Италия, Испания - до 31.07. Условия по Болгарии будут добавлены в ближайшее время», - рассказала Светлана Баранова, PR-директор TEZ Tour. Туроператор предлагает перенести на другие даты без доплат заявки на основе чартерной перевозки по ряду направлений: Болгария, Греция, Испания, Италия, Турция, Кипр. Туры в Турцию с вылетом в июле пока отменили на даты заездов с 1 по 17 июля. Эти туры можно перенести на любые даты с 4 августа по 4 ноября 2020 г. Вылеты в апреле, мае, июне и июле (до 17.07 включительно) можно перенести на идентичные вылеты 2021 г. с максимальным сдвигом +/- 3 дня от забронированной даты. В компании напомнили, что существуют особые условия переноса туров, которые были забронированы по акции Bkack friday или по акции с ограниченным количеством номеров. Решение аннулировать туры с датами вылета с 01.07.2020 по 31.07.2020 г. принял и Coral Travel. Денежные средства доступны к гарантированному использованию в порядке и на условиях акции «Возрождение!». Можно перебронировать невозможный к исполнению или аннулированный в текущем периоде тур на любой маршрут и даты до конца 2021 г. Туроператор «Интурист» пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля. Как рассказали в компании, перенос ранее забронированного тура без доплат возможен на любые другие даты 2020 г. либо на 2021 г. Также возможен перенос на другие направления по актуальной цене, можно оставить денежные средства на депозите. Кроме того, можно сделать перенос зарубежных чартерных направлений на российские направления как с чартерной, так и с регулярной перевозкой. /TOURBUS.RU

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