Болгария дала старт летнему сезону

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для «Турбизнеса»:

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова встречала сегодня первый в сезоне после окончания карантина туристический чартер из Европы: в аэропорт крупного черноморского курорта – Бургаса прибыли около 190 туристов из Голландии и Бельгии. Их принимали как ВИП-гостей, с букетами роз и подарками. Остановятся европейцы в туристическом кластере «Солнечный берег» и на других соседних курортах.

Николина Ангелкова отметила, что надежду на спасение летнего сезона вселяет решение, принятое на заседании 25 июня депутатами Народного собрания Болгарии.

Оно меняет условия получения туроператорами субсидий за чартеры с иностранными туристами: теперь по 35 евро за одно кресло могут получать туроператоры, использующие чартеры иностранных, а не только болгарских авиакомпаний и без доказательств отсутствия интереса со стороны болгарских перевозчиков.

Чартерными авиарейсами в Болгарию прибывают около 85% иностранных туристов. В июне 98% из них были отменены. Из-за отсутствия иностранных туристов в начале лета свыше 70% отелей на крупнейшем курорте в южной части побережья - «Солнечном береге» оставались закрытыми.

Что касается дальнейших перспектив сезона, то, как отмечает портал bTV, вопрос о допуске туристов с принципиально важных для Болгарии рынков – Германии, Великобритании и России – пока не решён.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила в эфире bTV, что, поскольку Болгария является членом Евросоюза, где существует общая визовая политика, решение о введении безвизового режима для определенных стран принимают все страны ЕС вместе. «Поэтому мы не можем сами принять решение об отмене виз для россиян», - отметила министр.

То же касается Турции, которая находится на третьем или четвёртом месте по количеству прибывающих в Болгарию туристов.

По словам министра, въезд в Болгарию гражданам России и других стран будет открываться по мере улучшения в них эпидемической обстановки.

/TOURBUS.RU