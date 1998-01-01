Wildberries займется внутренним туризмом

Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries планирует создать интернет-сервисы для путешествий по России, в том числе по бронированию мест проживания и покупке билетов в музеи. Об этом в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица бизнеса" сообщила основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

"Мы заранее наметили в 2020 году сильно прокачать внутренний туризм. Замечательно, если люди начнут ездить по родной стране.

Хотим создать на Wildberries туристические сервисы, которые позволят многим открыть для себя путешествия внутри России: узнавать об уникальных местах и достопримечательностях, планировать маршруты, бронировать гостиницы, покупать билеты в музеи и многое другое", - сообщила она.

В начале 2020 года ретейлер запустил сервис по продаже авиабилетов. "Начали обсуждать с регионами наш туристический проект, первой откликнулась Ульяновская область", - рассказала г-жа Бакальчук.

По информации СМИ, Татьяна Бакальчук (в девичестве Ким) — российский предприниматель, основатель и генеральный директор компании Wildberries — российского международного интернет-магазина одежды, обуви, товаров для дома и других товаров. По данным Forbes, по состоянию на 20 февраля 2020 года Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России. С состоянием в $1,4 млрд. она обогнала Елену Батурину.

По образованию - преподаватель английского языка, в 2005 году вместе с мужем она основала ООО Wildberries. Сейчас онлайн-ретейлер работает в семи странах: в России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88% и достиг 223,5 млрд. рублей.

Компания планирует в 2020 году выйти на рынки еще 10 стран.

/TOURBUS.RU